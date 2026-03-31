El Gobierno Vasco mantendrá una reunión con AEK para evaluar la Korrika

El Gobierno Vasco va a mantener una reunión con los responsables de la coordinadora AEK para analizar cómo ha transcurrido la edición de este año de la Korrika. En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha informado de que harán "lo que corresponde a una institución que es tener una reunión de valoración con los responsables de Korrika, como hace siempre con las iniciativas en las que participa el Gobierno".

En su intervención, la consejera se ha referido a la petición de la Fundación Fernando Buesa y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) de retirar las subvenciones a la Korrika por la presencia de imágenes de presos de ETA a lo largo de la carrera. Para Bengoetxea, el uso de determinadas imágenes son "hirientes no solo para las víctimas de ETA, sino para toda la sociedad".

Ha reiterado que la Korrika debe ser un "gran espacio de encuentro para todas aquellas personas" que apoyan el euskera, una lengua que "euskera necesita puentes y no muros". "Necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua y no decisiones o actitudes que las alejen", ha prescisado.

Petición de la Fundación Fernando Buesa y Covite

La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido a las instituciones vascas que retiren las subvenciones a la Korrika, después de constatar, según han dicho, que durante la última edición "se han exhibido 38 imágenes de miembros de ETA".

"Una vez más, esta carrera promovida por AEK ha sido utilizada como un escaparate obsceno de legitimación del terrorismo, pervirtiendo por completo su objetivo de reivindicar el uso del euskera", afirman estas dos organizaciones en un comunicado.

Denuncia de Vox

Por otro lado, Vox ha presentado una denuncia contra AEK ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo, así como por la posible responsabilidad penal de la entidad organizadora.

Entre los hechos a los que el partido de extrema derecha hace referencia en su denuncia destacan la participación en el evento de tres exmiembros de ETA y la exhibición en Pamplona de la imagen de un preso en la camiseta de un menor.

Vox solicita a la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, tanto de los organizadores de la Korrika como de los responsables de cada uno de los actos señalados.