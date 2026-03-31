El Gobierno Vasco mantendrá una reunión con AEK para evaluar la Korrika
El Gobierno Vasco va a mantener una reunión con los responsables de la coordinadora AEK para analizar cómo ha transcurrido la edición de este año de la Korrika. En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha informado de que harán "lo que corresponde a una institución que es tener una reunión de valoración con los responsables de Korrika, como hace siempre con las iniciativas en las que participa el Gobierno".
En su intervención, la consejera se ha referido a la petición de la Fundación Fernando Buesa y el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) de retirar las subvenciones a la Korrika por la presencia de imágenes de presos de ETA a lo largo de la carrera. Para Bengoetxea, el uso de determinadas imágenes son "hirientes no solo para las víctimas de ETA, sino para toda la sociedad".
Ha reiterado que la Korrika debe ser un "gran espacio de encuentro para todas aquellas personas" que apoyan el euskera, una lengua que "euskera necesita puentes y no muros". "Necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua y no decisiones o actitudes que las alejen", ha prescisado.
Petición de la Fundación Fernando Buesa y Covite
La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido a las instituciones vascas que retiren las subvenciones a la Korrika, después de constatar, según han dicho, que durante la última edición "se han exhibido 38 imágenes de miembros de ETA".
"Una vez más, esta carrera promovida por AEK ha sido utilizada como un escaparate obsceno de legitimación del terrorismo, pervirtiendo por completo su objetivo de reivindicar el uso del euskera", afirman estas dos organizaciones en un comunicado.
Denuncia de Vox
Por otro lado, Vox ha presentado una denuncia contra AEK ante la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del terrorismo, así como por la posible responsabilidad penal de la entidad organizadora.
Entre los hechos a los que el partido de extrema derecha hace referencia en su denuncia destacan la participación en el evento de tres exmiembros de ETA y la exhibición en Pamplona de la imagen de un preso en la camiseta de un menor.
Vox solicita a la Audiencia Nacional la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades, tanto de los organizadores de la Korrika como de los responsables de cada uno de los actos señalados.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco aprueba el Plan Estratégico del Euskera 'Jauzia Gara' para dar un "salto cualitativo" en el uso
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha subrayado que “tenemos más personas que hablan euskera que nunca, pero el gran reto está en el uso". Por ello, el objetivo de este plan es dar un "salto cualitativo" en el conocimiento y, especialmente, en el uso del euskera, “para garantizar los derechos lingüísticos y aumentar la presencia del euskera en todos los ámbitos de la sociedad”.
Zupiria condena "rotundamente" las amenazas de muerte recibidas por Otegi
Cuestionado en Radio Euskadi sobre las amenazas de muerte denunciadas ante la Ertzaintza por el coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi, el consejero vasco de Seguridad ha asegurado que espera que "caiga todo el peso de la ley" sobre el responsable de estas amenazas.
Arnaldo Otegi denuncia en un juzgado de Vitoria-Gasteiz que ha recibido “amenazas de muerte”
Los hechos se produjeron en el mes de diciembre, a través de un email, aunque la denuncia no había trascendido. Los hechos se han filtrado tras la declaración del secretario general de EH Bildu en los juzgados.
Será noticia: Consejo del Gobierno Vasco, conflicto en Oriente Próximo y la presentación del 20º aniversario del BBK Live
Resumen de las noticias de hoy en Orain, en dos palabras.
España cierra su espacio aéreo a los aviones que participan en la guerra de Irán
El PP ha calificado la decisión como “una improvisación”, mientras el PSOE afirma que se trata de una “medida coherente”.
Aitor Esteban: “Me sorprendió que el mensaje final de Korrika lo hicieran siete jóvenes muy ligados al mundo de Bildu”
El presidente del EBB del PNV ha confiado en un acuerdo sobre el euskera en las OPE y ha abogado por "dotar de seguridad jurídica" a la lengua.
EH Bildu y EH Bai pedirán "un nuevo salto en el camino de la soberanía" en el Aberri Eguna
Ambas formaciones han defendido la necesidad de dar "un nuevo salto" como forma de conseguir "herramientas y recursos políticos" para responder a los actuales "retos" internacionales. "Necesitamos la capacidad de decidir el presente y el futuro de Euskal Herria y las garantías para hacer respetar la palabra de nuestro pueblo", han destacado en una declaración dada a conocer este lunes en Irun.
Aitor Esteban hace un balance “positivo” de su primer año y apuesta por más mujeres y jóvenes en el PNV
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha hecho un balance positivo de su primer año al frente de la formación. Además, en una entrevista en Radio Euskadi, ha defendido el acuerdo sobre aeropuertos y la capacidad de Euskadi para influir en su gestión, y ha cuestionado las críticas del PSE-EE por rebajar su alcance.
EH Bildu aboga por "construir frentes amplios ante la amenaza de la ultraderecha"
Según informa EH Bildu en una nota, su secretaria de organización, Sonia Jacinto, y su secretario de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, han llevado a cabo en los últimos días un viaje a Argentina y Uruguay donde ha mantenido encuentros con representantes políticos, organizaciones de derechos humanos y miembros de la diáspora vasca.