El Gobierno Vasco aprueba el Plan Estratégico del Euskera 'Jauzia Gara' para dar un "salto cualitativo" en el uso
La vicelehendakari Ibone Bengoetxea ha subrayado que “tenemos más personas que hablan euskera que nunca, pero el gran reto está en el uso". Por ello, el objetivo de este plan es dar un "salto cualitativo" en el conocimiento y, especialmente, en el uso del euskera, “para garantizar los derechos lingüísticos y aumentar la presencia del euskera en todos los ámbitos de la sociedad”.
El Gobierno Vasco ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno el Plan Estratégico del Euskera, con el objetivo de avanzar en la normalización del euskera y, especialmente, dar un "salto cualitativo" en el uso. El plan es uno de los principales planes estratégicos de la legislatura actual del Gobierno y se enmarca en el contexto de los cuatro saltos planteados por el lehendakari Imanol Pradales en su sesión de investidura (el cuarto es el del euskera).
En este contexto, Ibone Bengoetxea, primera vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, ha explicado en rueda de prensa los detalles de la estrategia 'Jauzia Gara' para situar el futuro del euskera en tres ejes principales: la consolidación de las políticas públicas, la creación de las condiciones para el uso del euskera y el fortalecimiento del vínculo emocional con respecto a la lengua. El plan estratégico presentado se enmarca en este primer eje y está alineado con los compromisos y líneas establecidas en el Programa de Gobierno y en el marco estratégico Aroa.
La vicelehendakari ha subrayado que “tenemos más personas que hablan euskera que nunca, pero el gran reto está en el uso. Por ello, el objetivo de este plan es dar un salto cualitativo del conocimiento al uso del euskera”.
El nuevo Plan Estratégico del Euskera establece cuatro objetivos principales: el conocimiento del euskera, su uso, su prestigio y los datos, y dichos objetivos se desarrollarán en 11 ejes estratégicos: la competencia lingüística en euskera, la transmisión del euskera, el ocio organizado, el ámbito público, el ámbito privado, “arnasgunes” y las zonas de uso (erabilguneak), los medios de comunicación y el sector audiovisual, el entorno digital, las personas inmigrantes, la internacionalización del euskera y el desarrollo de la investigación y los datos sobre el euskera.
El objetivo es según Bengoetxea dar un "salto cualitativo" en el conocimiento y, especialmente, en el uso del euskera, “para garantizar los derechos lingüísticos y aumentar la presencia del euskera en todos los ámbitos de la sociedad”.
Según han explicado, el plan pone especial atención en el uso del euskera y, para ello, prevé actuar en los principales ámbitos de la vida: la transmisión, el ocio, el mundo laboral, los medios de comunicación, el entorno digital y el ámbito de la diversidad. Asimismo, será "fundamental" proteger y reforzar los arnasgunes, y crear nuevas zonas de uso o “erabilguneak”, para ampliar las oportunidades de uso real del euskera.
Asimismo, el Gobierno Vasco considera "prioritario" reforzar el prestigio del euskera, y vincular cada vez más la lengua con experiencias y emociones positivas, para aumentar la adhesión social al euskera. Además, el plan destaca la “importancia” de las políticas públicas basadas en datos, para hacer un “seguimiento preciso” de la situación y evolución del euskera y tomar “decisiones eficaces”.
Euskera en todos los Departamentos
Ibone Bengoetxea ha destacado que el Plan Estratégico del Euskera no es un plan que se limite a un departamento sino que implica a todo el Gobierno Vasco, ya que tiene como objetivo reforzar la transversalidad del euskera en todas las políticas públicas.
La gestión del plan correrá a cargo de la Viceconsejería de Política Lingüística, pero se prevé la implicación de todo el gobierno, así como la colaboración con otras instituciones públicas y agentes sociales. Este compromiso se refleja también en los recursos: el Gobierno Vasco invierte más de 130 millones de euros anuales en la promoción del euskera.
Asimismo, han subrayado que se trata de un plan “dinámico” que se desarrollará mediante planes de gestión anuales en los que se concretarán las acciones, plazos, responsables e indicadores, y contará con un sistema de seguimiento y evaluación. Para ello, se prevé la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento que analice el desarrollo del plan y mira el grado de cumplimiento de los compromisos.
Basado en un “diagnóstico sólido”
El Plan Estratégico del Euskera aprobado por el Gobierno Vasco se basa según han explicado en un “sólido diagnóstico sociolingüístico” en el que los datos muestran "claramente" la evolución de la situación del euskera y los retos que plantea. Según ese diagnóstico, el 42,5 % de los ciudadanos de la CAV tiene conocimiento de euskera, y entre los jóvenes menores de 20 años el porcentaje de los que saben euskera es superior al 86 %. En los últimos 40 años, el número de personas que saben euskera se ha duplicado.
El uso del euskera, en cambio, se sitúa actualmente en torno al 22 %, y el 57,3 % de los que saben euskera viven en zonas castellanohablantes. El 67 % de la ciudadanía está a favor de fomentar el uso del euskera, y el 88 % cree que en el futuro se debería hablar en euskera y en castellano. "Todos estos datos muestran que hay una base sólida, pero que el principal reto está en el uso, y este plan responde a ello", señaló.
El Gobierno Vasco considera que el euskera es una "herramienta para la cohesión y la convivencia", y "uno de los principales elementos para construir una comunidad más fuerte". "El objetivo es ofrecer más oportunidades a todos los ciudadanos y lograr que la sociedad sea más inclusiva y cohesionada a través del euskera. En definitiva, el euskera es una oportunidad", ha asegurado.
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