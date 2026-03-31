Jaurlaritzak 'Jauzia Gara' Euskararen Plan Estrategikoa onartu du erabileran "jauzi kualitatiboa" emateko
Eusko Jaurlaritzak Euskararen Plan Estrategikoa onartu du astearte honetan Gobernu Kontseiluan, euskararen normalizazioan aurrera egiteko eta, bereziki, erabileran "jauzi kualitatiboa" emateko helburuarekin. Gobernuaren egungo legegintzaldiko plan estrategiko nagusietako bat da, eta Imanol Pradales lehendakariak inbestidura saioan planteatutako lau jauzien testuinguruan kokatzen da (laugarrena euskararena da).
Testuinguru horretan, Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak prentsa agerraldian azaldu duenez, Jaurlaritzak 'Jauzia Gara' estrategia garatu du, eta euskararen etorkizuna hiru bide nagusitan kokatu: politika publikoak sendotzea, euskara erabiltzeko baldintzak sortzea eta euskararekiko lotura emozionala indartzea. Plan estrategikoa lehen bidean kokatzen da, eta gobernu programan eta Aroa izeneko marko estrategikoan ezarritako konpromisoekin eta ildoekin lerrokatuta dago.
Bengoetxeak azpimarratu duenez, "inoiz baino euskaldun gehiago dugu, baina erronka nagusia erabileran dago. Horregatik, planaren helburua da ezagutzatik erabilerara jauzia ematea".
Euskararen Plan Estrategiko berriak lau helburu nagusi ezartzen ditu, euskararen ezagutza, erabilera, prestigioa eta datuak, hain zuzen ere, eta helburu horiek 11 ardatz estrategikotan garatuko dira: euskararen gaitasuna, euskararen transmisioa, aisialdi antolatua, eremu publikoa, eremu pribatua, arnasguneak eta erabilguneak, hedabideak eta ikus-entzunezkoak, ingurune digitala, migratzaileak, euskararen nazioartekotzea eta euskarari buruzko ikerketa eta datuen garapena.
Helburua da euskararen ezagutzan eta, bereziki, erabileran "jauzi kualitatiboa" ematea, hizkuntza eskubideak bermatzeko eta euskararen presentzia gizarteko eremu guztietan handitzeko.
Planak euskararen erabileran bereziki jartzen du arreta, eta, horretarako, bizitzako eremu nagusietan jardutea aurreikusten du: transmisioa, aisialdia, lan mundua, komunikabideak, ingurune digitala eta aniztasunaren eremua. Halaber, "funtsezkoa" izango da arnasguneak babestu eta indartzea, eta erabilgune berriak sortzea, euskararen erabilera errealerako aukerak zabaltzeko.
Era berean, Jaurlaritzaren ustez, "lehentasunezkoa" da euskararen prestigioa indartzea, eta hizkuntza gero eta gehiago lotzea esperientzia eta emozio positiboekin, gizartearen atxikimendua handitzeko. Horrez gain, planak datuetan oinarritutako politika publikoen garrantzia nabarmentzen du, euskararen egoeraren eta bilakaeraren jarraipen zehatza egiteko eta erabaki eraginkorrak hartzeko.
Euskara, sail guztietan
Ibone Bengoetxeak adierazi du Euskararen Plan Estrategikoa ez dela sail baten plana, baizik eta Eusko Jaurlaritza osoaren plan estrategikoa, eta politika publiko guztietan euskararen zeharkakotasuna indartzea du helburu.
Planaren kudeaketa Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren esku egongo da, baina gobernu osoaren inplikazioa aurreikusi da, baita beste erakunde publiko eta gizarte eragileekin lankidetza ere. Konpromiso hori baliabideetan ere islatzen da: Eusko Jaurlaritzak urtean 130 milioi eurotik gorako inbertsioa egiten du euskara sustatzeko.
Orobat, plana "bizia" da, eta urtez urteko kudeaketa planen bidez garatuko da. Plan horietan zehaztuko dira ekintzak, epeak, arduradunak eta adierazleak, eta jarraipen eta ebaluazio sistema bat izango du. Horretarako, jarraipen batzorde iraunkorra eratzea aurreikusi da, planaren garapena aztertzeko eta konpromisoen betetze maila neurtzeko.
Diagnostikoa oinarri
Jaurlaritzak onetsitako Euskararen Plan Estrategikoa diagnostiko soziolinguistiko sendo batean oinarritzen da, eta datuek "argi" erakusten dute euskararen egoeraren bilakaera eta erronkak. Horrela, EAEko herritarren % 42,5ek euskaraz egiten dakite, eta 20 urtetik beherako gazteen artean euskaraz dakitenen portzentajea % 86tik gorakoa da. Azken 40 urteetan euskara dakitenen zenbatekoa bikoiztu egin da.
Euskararen erabilera, berriz, % 22 inguruan dago gaur egun, eta euskaraz dakitenen % 57,3 eremu erdaldunetan bizi dira. Herritarren % 67 euskararen erabilera sustatzearen alde daude, eta % 88k uste dute etorkizunean euskaraz eta gaztelaniaz hitz egin beharko litzatekeela. "Datu horiek guztiek erakusten dute oinarri sendoa dagoela, baina erronka nagusia erabileran dagoela, eta horri erantzuten dio plan honek", adierazi du.
Jaurlaritzaren ustez, euskara "kohesiorako eta bizikidetzarako tresna" da, eta "komunitate sendoagoa eraikitzeko elementu nagusietako" bat. "Helburua da herritar guztiei aukera gehiago eskaintzea eta euskararen bidez gizartea inklusiboagoa eta kohesionatuagoa izan dadin. Azken batean, euskara aukera bat da", ziurtatu du.
Arnaldo Otegik "heriotza-mehatxuak" jaso zituela salatu du Gasteizko epaitegi batean
Mehatxuak abenduan gertatu ziren, mezu elektroniko baten bidez, baina ez zen salaketaren berri eman. EH Bilduren koordinatzaile orokorrak epaitegietan deklaratu ondoren filtratu da auzia.
Zupiriak "irmo eta erabat" gaitzetsi ditu Otegik jasandako heriotza-mehatxuak
Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak ertzain-etxean salatutako heriotza-mehatxuei buruz galdetuta, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak deitoratu du horrelako gertaerek "elkarbizitza kolokan" jartzen dutela.
Albiste izango dira: Jaurlaritzaren Gobernu Kontseilua, Gatazka Ekialde Hurbilean eta BBK Liven XX. urteurrenaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Espainiako Estatuko aire-espazioan sartzea galarazi diete Irango gerran parte hartzen ari diren hegazkinei
PPk "inprobisaziotzat" jo du erabakia, eta PSOEk, berriz, "neurri koherentea" dela esan du.
Aitor Esteban: "Harritu egin ninduen Korrikaren azken mezua Bilduren munduari oso lotuta dauden zazpi gaztek egin izanak"
EAJko EBBren presidenteak euskarak Administrazioan izango duen pisuaz akordio bat lortzea espero du, eta euskarari "segurtasun juridikoa" ematearen alde agertu da.
"Subiranotasunaren bidean beste jauzi bat" eskatuko dute EH Bilduk eta EH Baik Aberri Egunean
"Euskal Herriaren oraina eta etorkizuna erabakitzeko gaitasuna eta gure herriaren hitza errespetarazteko bermeak behar ditugu", nabarmendu dute bi alderdiek astelehen honetan Irunen egindako agerraldian.
Aitor Estebanen ustez, EAJren buru gisa egin duen urtea “positiboa” izan da, eta emakume eta gazte gehiagoren aldeko apustua egin du
Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak karguan bete berri duen lehen urtearen inguruko balantze "positiboa" egin du. Horrekin batera, aireportuen gaineko akordioa eta Euskadik horiek kudeatzeko duen gaitasuna defendatu ditu, eta kritikatu egin du PSE-EE aireportuak kudeatzeko neurriak murrizten saiatu izana.
"Fronte zabalak eraikitzea" eskatu du EH Bilduk, "ultraeskuinaren mehatxuaren aurrean"
Koalizio abertzaleak ohar bidez jakinarazi duenez, Sonia Jacinto Antolakuntza idazkaria eta Gorka Elejabarrieta Harreman Politikoetarako idazkaria Argentinara eta Uruguaira joan dira azken egunotan, eta hainbat ordezkari politiko, giza eskubideen aldeko erakunde eta euskal diasporako kiderekin bildu dira han.
Euskadik eta Espainiar Estatuak aldebiko batzorde bat sortuko dute aireportuen kudeaketan parte hartzeko
Aireportu-azpiegiturei buruzko akordioak bi administrazioen arteko lankidetza-organo bat abian jartzea aurreikusten du, indarrean dagoen eskumen-araudia errespetatuz, Euskadik erabaki estrategikoetan esku hartzeko aukera izan dezan.