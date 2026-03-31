Zupiria condena "rotundamente" las amenazas de muerte recibidas por Otegi
Cuestionado en Radio Euskadi sobre las amenazas de muerte denunciadas ante la Ertzaintza por el coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi, el consejero vasco de Seguridad ha asegurado que espera que "caiga todo el peso de la ley" sobre el responsable de estas amenazas.
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