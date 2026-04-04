Alain Iriart presenta este martes su proyecto para la Mancomunidad de Iparralde, con el que se enfrentará al liderazgo de Etchegaray

Tras desvelarse la foto de las elecciones municipales en Iparralde, la próxima gran cita será el 11 de abril con la renovación de la dirección de Euskal Hirigune Elkargoa, la llamada Mancomunidad de Iparralde.

La institución, creada en 2017 por 158 municipios con el objetivo de lograr una estructuración administrativa unificada, tiene su sede en Baiona, ha logrado más competencias para los municipios de Ipar Euskal Herria y maneja un presupuesto anual de 100 millones de euros. El alcalde de Baiona, Jean René Etchegaray es el presidente desde su configuración, en 2017.

Etchegaray sigue siendo el favorito para la reelección, aunque aún no ha oficiliazado su candidatura, lo que tendrá que hacer en breve, ya que solo falta una semana para el día clave

El jueves, 2 de abril, el alcalde de Hiriburu (Saint-Pierre-d’Irube) Alain Iriart anunció su candidatura y convocó a los medios a una rueda de prensa para este martes, para explicar su proyecto.

En 2020 hubo dudas internas en EH Bai sobre si presentar o no a Alain Iriart para disputar la presidencia a Etchegaray, pero se optó por el no. En 2022 se creó el grupo “Bil Gaiten”, mayormente abertzale, en el que está Iriart, pero no todos en EH Bai lo apoyaron. En 2026, después de un debate interno, EH Bai no se opone a la candidatura de Alain Iriart.

Y ahora queda despejar qué es lo que hará el nuevo alcalde de Kanbo, el jeltzale Pello Etxeleku, que ya en 2022 se presentó con el grupo "Elkarrekin Herriarentzat" con el objetivo de llevar la voz del interior a Euskal Hirigune Elkargoa, con el apoyo de unos 40 cargos electos. La plataforma conformada por electos del centro y de la derecha debería formalizar pronto su candidatura a la presidencia de la Mancomunidad.

158 representates y votos

La mayoría de las localidades, 143, tienen un único representante en la asamblea general, mientras que las de mayor tamaño tienen más peso: Bidart, Kanbo, Ziburu, Mugerre e Hiriburu cuentan con 2 representantes; Bokale, Hazparne, Senpere y Uztaritze con 3; Urruña 4; San Juan de Luz 6; Hendaia 7; Biarritz 11, Angelu 17 y Baiona 22.