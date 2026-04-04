GAZTE TOPAGUNEA 2026

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La organización juvenil Ernai reivindica la memoria y la lucha en el Gazte Topagunea de Abadiño

Las juventudes independentistas vascas han subrayado la importancia de formar parte de una red. "Lo que hagamos y no hagamos será decisivo para el futuro que construiremos. Por eso, ante la apatía hay que despertar ilusión y pasión", han destacado.

Ernai gazte antolakundeak memoria eta borroka aldarrikatu ditu Abadiñon egiten ari diren topagunean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ernai gazte antolakundeak memoria eta borroka aldarrikatu ditu Abadiñon egiten ari diren topagunean
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EITB

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La organización juvenil Ernai ha reivindicado la memoria y la lucha en el encuentro que se ha celebrado en Abadiño. "La única manera de combatir el fascismo es con una Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun. ¡Y sí, lo conseguiremos!", han proclamado.

En un encuentro masivo que aúna fiesta y reflexión política, las juventudes independentistas vascas han subrayado la importancia de formar parte de una red. "Lo que hagamos y no hagamos será decisivo para el futuro que construiremos. Por eso, ante la apatía hay que despertar ilusión y pasión", han destacado.

"Ernai es una casa de jóvenes independentistas, una herramienta para todos los jóvenes de Euskal Herria. El nuestro es, por ello, el reto de poner en marcha la juventud en beneficio del proceso de país", han subrayado en el Gazte Topagunea anual que esta edición se está celebrando en Abadiño.

Han reivindicado que "el futuro y la libertad necesita compromiso", y en el acto político de este sábado también han recordado a los presos y huidos.

Han vuelto a poner de manifiesto su postura contraria a la guerra y a la OTAN y han apostado por "la soberanía de los pueblos". En este contexto, han reivindicado el protagonismo de los jóvenes y de la organización Ernai.

Jóvenes Comunidad Autonóma Vasca Política

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