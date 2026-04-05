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EH Bai: "Hemos reivindicado que Euskal Herria es una nación y tiene derecho a decidir"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bai: "Euskal Herria nazio bat dela eta erabakitzeko eskubidea duela aldarrikatu dugu Aberri Egunean"
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EITB

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En el acto celebrado en Baiona, con motivo del Aberri Eguna, EH Bai ha destacado que Euskal Herria debe tener los mismos derechos que otras naciones porque también "es una nación".

Baiona Aberri Eguna EH Bildu Política

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