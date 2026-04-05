Bajo el lema "Zazpiak bat egin", EH Bildu ha celebrado el Aberri Eguna en Pamplona, tal como viene haciéndolo estos últimos años. A mediodía, una multitudinaria manifestación ha partido de los cines Golem y, tras recorrer el centro de la capital navarra, ha finalizado en el parque de la Taconera, donde el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi ha tomado la palabra en el acto central de la jornada.

Durante su intervención, el dirigente de la izquierda abertzale ha defendido que "Euskal Herria es la patria de vascos y vascas” y el marco en el que, a su juicio, deben darse las condiciones para construir “un escenario más justo y equitativo”. En ese sentido, ha recordado que EH Bildu ambiciona una República vasca socialista, laica, feminista, democrática, aunque ha señalado que el proceso hacia ese "salto cualitativo" ha de hacerse "con tranquilidad, sin ansiedad, y subiendo uno a uno los escalones hasta la cumbre".

Además, en este momento de "incertidumbre y frivolidad", Otegi ha subrayado que el proyecto de EH Bildu ofrece “contundencia y firmeza”.

El secretario general de EH Bildu ha utilizado como símil la expedición vasca que logró coronar el Everest, y ha destacado que el "proceso de liberación nacional y social" culmina en la "cumbre de una república democrática, socialista, euskaldún, laica, feminista y ecologista", pero en el camino hay "diferentes campamentos base". Así, ha subrayado que "para hacer cumbre", primero hay que "subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país" y, sobre todo, "oxígeno político y popular". "Vamos a ir hacia la cumbre, con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular" y con "capacidad de visión estratégica".

"Nosotros no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar, a cambiar las políticas públicas y a que se produzca una revolución de la honestidad en las viejas instituciones de la vieja Euskal Herria", ha subyrayado para añadir que "en nuestra Euskal Herria no hay lugar ni para el amiguismo, ni para el enchufismo ni para el clientelismo" y ha considerado que "quizá esa sea una de las razones por las que no nos quieren en los gobiernos".



