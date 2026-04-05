EH Bildu insiste en que caminará con "tranquilidad y contundencia" hacia la "cumbre" de la República vasca
Miles de personas han participado en la manifestación convocada por la izquierda independentista en Pamplona con motivo del Aberri Eguna. Tras la movilización, el secretario general Arnaldo Otegi ha señalado que "el proceso de liberación nacional y social subirá uno a uno los escalones hacia esa Euskal Herria socialista, laica, feminista, socialista y democrática".
Bajo el lema "Zazpiak bat egin", EH Bildu ha celebrado el Aberri Eguna en Pamplona, tal como viene haciéndolo estos últimos años. A mediodía, una multitudinaria manifestación ha partido de los cines Golem y, tras recorrer el centro de la capital navarra, ha finalizado en el parque de la Taconera, donde el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi ha tomado la palabra en el acto central de la jornada.
Durante su intervención, el dirigente de la izquierda abertzale ha defendido que "Euskal Herria es la patria de vascos y vascas” y el marco en el que, a su juicio, deben darse las condiciones para construir “un escenario más justo y equitativo”. En ese sentido, ha recordado que EH Bildu ambiciona una República vasca socialista, laica, feminista, democrática, aunque ha señalado que el proceso hacia ese "salto cualitativo" ha de hacerse "con tranquilidad, sin ansiedad, y subiendo uno a uno los escalones hasta la cumbre".
Además, en este momento de "incertidumbre y frivolidad", Otegi ha subrayado que el proyecto de EH Bildu ofrece “contundencia y firmeza”.
El secretario general de EH Bildu ha utilizado como símil la expedición vasca que logró coronar el Everest, y ha destacado que el "proceso de liberación nacional y social" culmina en la "cumbre de una república democrática, socialista, euskaldún, laica, feminista y ecologista", pero en el camino hay "diferentes campamentos base". Así, ha subrayado que "para hacer cumbre", primero hay que "subir el campamento, aclimatarnos, gobernar el país" y, sobre todo, "oxígeno político y popular". "Vamos a ir hacia la cumbre, con tranquilidad, sin ansiedad, con oxígeno político y popular" y con "capacidad de visión estratégica".
"Nosotros no aspiramos a estar en los gobiernos, aspiramos a gobernar, a cambiar las políticas públicas y a que se produzca una revolución de la honestidad en las viejas instituciones de la vieja Euskal Herria", ha subyrayado para añadir que "en nuestra Euskal Herria no hay lugar ni para el amiguismo, ni para el enchufismo ni para el clientelismo" y ha considerado que "quizá esa sea una de las razones por las que no nos quieren en los gobiernos".
En opinión del dirigente abertzale, la ciudadanía vasca “cada vez comparte más nuestros principios y nuestros valores”, algo que ha atribuido al trabajo político, institucional y social que ha venido realizando EH Bildu estos últimos años.
De hecho, se ha mostrado "muy orgulloso" del país, y ha citado diversos acontecimientos recientes que, a su juicio, reflejan la evolución social y política de la sociedad vasca, como la huelga feminista, la huelga general por el salario mínimo interprofesional, la participación masiva en Korrika o el partido de fútbol entre la selección vasca y Palestina.
En materia social, Otegi ha señalado que es necesario situar las políticas económicas y sociales en el centro, garantizar derechos básicos como la educación, la sanidad o la vivienda y favorecer la creación de riqueza junto con un reparto equitativo de la misma. “Aspiramos a ser un país justo y honesto para vivir vidas dignas y seguras para todos los que viven y trabajan en Euskal Herria”, ha añadido.
El 'no a la guerra' y el poner freno al autoritarismo han sido otros dos ejes principales en el discurso de Otegi, pero también de la manifestación, ya que la marcha ha estado presidida por una ciudadana cubana y un ciudadano palestino que portaban en sus manos el pájaro del cuadro Guernica de Picasso.
En la jornada han participado también representantes de diferentes fuerzas soberanistas y de izquierda como ERC, Compromís, BNG, CUP, Més per Mallorca, Més per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid.
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