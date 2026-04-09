Carmen Pano ratifica en el Supremo que entregó 90 000 euros en Ferraz por orden de Aldama
La empresaria Carmen Pano ha asegurado este jueves ante el Tribunal Supremo que entregó un total de 90 000 euros en efectivo en la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, por indicación del empresario Víctor de Aldama. Según su testimonio, realizó dos entregas de 45 000 euros cada una y afirma desconocer el destinatario final o el motivo de esos pagos.
Durante su declaración como testigo en el juicio por la presunta trama de mascarillas, Pano ha explicado que en ambas ocasiones fue recibida por una persona que la esperaba en la segunda planta del edificio. La empresaria sostiene que actuó como un favor personal a Aldama, quien le pidió realizar las entregas porque no podía desplazarse.
Además, Pano ha afirmado que Aldama le trasladó que el exministro José Luis Ábalos “quería una casa” como contraprestación por su intermediación en la obtención de la licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Según ha declarado, un chalet en La Alcaidesa (Cádiz) fue adquirido con ese fin, aunque posteriormente Ábalos habría sido desalojado tras su salida del Gobierno y al no cumplirse las expectativas sobre dicha licencia.
La sesión también ha contado con la declaración de Leonor González, hija de Carmen Pano, quien ha respaldado parte del testimonio de su madre y ha afirmado que en el entorno empresarial de Aldama se consideraba que la obtención de la licencia dependía directamente de la continuidad de Ábalos en el Gobierno.
Por otra parte, durante la misma jornada también ha declarado Enrique Martínez, exgerente de la empresa pública Logirail, quien ha asegurado ante el Supremo que recibió dos llamadas del exasesor ministerial Koldo García en tono “amenazante” después de que Claudia Montes, trabajadora de la compañía vinculada al entorno de Ábalos, denunciara presuntos malos tratos dentro de la empresa. Según Martínez, Koldo advirtió a la dirección de la entidad de que “iban a rodar cabezas” por el trato que, según trasladaba Montes, estaba recibiendo en su puesto de trabajo.
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