Rufián y Montero piden la unión de la izquierda para frenar a la ultraderecha: "Si no, nos matarán por separado"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y la número dos de Podemos, Irene Montero, han defendido este jueves la unidad de los partidos a la izquierda del PSOE y han apostado por que sus respectivas formaciones sean motor de confluencias electorales en el Estado español y Cataluña: "Si no, nos matarán". Así lo han expresado en un acto celebrado en Barcelona, que ha reunido a más de 300 personas.
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