Viaje a Chile, Argentina y Uruguay

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Aitor Esteban reivindica la oficialidad de las selecciones vascas para “tener visibilidad en el mundo”

El presidente del EBB del PNV se ha acercado al Mundial de Pelota de Mendoza (Argentina) y ha puesto en valor la consecución de la oficialidad de la Euskal Selekzioa de pelota.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek euskal selekzioen ofizialtasuna aldarrikatu du, “nazioarte mailan ikusgarritasuna izateko”
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Dentro de su viaje a Chile, Argentina y Uruguay, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, se ha acercado al Mundial de Pelota de Mendoza para reivindicar la importancia de la oficialidad de las selecciones vascas para “tener esta visibilidad en el mundo”. “Ha costado mucho que Euskadi tuviera una representación, ya la tenemos, disfrutémosla porque es muy importante tener esta visibilidad en el mundo a nivel internacional", ha señalado en los prolegómenos de un partido de la modalidad 'one wall' frente a la anfitriona, Argentina.

Política

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