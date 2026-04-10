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La Fiscalía recurre ante el Tribunal Constitucional la sentencia contra el ex fiscal general García Ortiz

El Ministerio Público considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

MADRID, 03/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), este lunes en el inicio del juicio por la presunta filtración de información sobre la investigación por fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Supremo. EFE/J.J. Guillén POOL
Álvaro García Ortiz, durante el juicio. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Fiskaltzak helegitea jarri du Auzitegi Konstituzionalean, Garcia Ortiz fiskal nagusi ohiaren aurkako epaiaren kontra
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Agencias | EITB

Última actualización

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Según ha comunicado este viernes en una nota de prensa, la Fiscalía ha presentado un recurso de amparo y también ha recurrido el auto del Supremo que desestimó el incidente de nulidad que presentó contra esa sentencia.

El Ministerio Público considera que se vulneraron los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y defenderse de ella, y a la legalidad penal.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación, a pagar una multa de 7200 euros e indemnizar al empresario con 10 000 euros por daños morales.

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