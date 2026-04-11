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Denuncian la aparición de pintadas en las sedes del PSE-EE de Cruces, Txurdinaga y Trápaga

En las pintadas se reclama la libertad para la miembro del Grapo María José Baños y se acusa a los socialistas de "asesinos".
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Euskaraz irakurri: PSE-EEren Gurutzetako, Txurdinagako eta Trapagarango egoitzetan pintaketak agertu direla salatu dute
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EITB

Última actualización

El PSE-EE de Bizkaia ha denunciado la aparición de varias pintadas en las Casas del Pueblo de Cruces (Barakalado), Txurdinaga (Bilbao) y Valle de Trápaga en las que se reclama la libertad para la miembro del Grapo María José Baños y se acusa a los socialistas de "asesinos".

En un comunicado, la Comisión Ejecutiva de los socialistas vizcaínos ha condenado unos ataques que el secretario general del PSE-EE vizcaíno y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha considerado "intolerables e injustificables".

Las pintadas, en las que se puede leer el texto "María José Baños askatu. PSOE hiltzaile" han sido realizadas durante las últimas horas, según ha indicado el PSE-EE.

"Los socialistas sabemos qué es la violencia, la intimidación o los sabotajes por parte de este tipo de cobardes, pero nunca consiguieron doblegarnos ni engañar a la sociedad, ni lo harán ahora”, ha indicado Torres, que ha considerado "lamentable" que, a día de hoy, se tengan que seguir denunciando estos hechos. 

PSE EE Valle de Trápaga Barakaldo Bilbao Actualidad

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