PSE-EEren Gurutzetako, Txurdinagako eta Trapagarango egoitzetan pintaketak agertu direla salatu dute
"Maria Jose Baños askatu" (GRAPOko kidea) eta "PSOE hiltzaile" irakur zitekeen pintaketa horietan.
PSE-EEk Gurutzetan (Barakaldo), Txurdinagan (Bilbo) eta Trapagaranen dituen egoitzetan hainbat pintaketa agertu dira gaur. "Maria Jose Baños askatu!" eta "PSOE hiltzaile!" irakur zitekeen horietan.
Ohar baten bidez, Bizkaiko sozialistek gaitzetsi egin dituzte pintaketak. PSE-EEren Euskadiko idazkari nagusi Mikel Torresen hitzetan, "onartezinak eta justifikaezinak" dira erasook.
"Sozialistok badakigu zer den koldar horien indarkeria eta larderia, baina ez zuten lortu gu menderatzea edo gizartea engainatzea, eta ez dute lortuko", adierazi du Torresek, gertatu dena "tamalgarria" dela esan ostean.
Zure interesekoa izan daiteke
