Aitor Esteban acusa a EH Bildu de ocultar las agresiones machistas de Errenteria "por afinidad política"
Según el presidente de EBB, la izquierda abertzale ha planteado a las mujeres que han sido víctimas de agresiones "gestionar los hechos por cauces internos, es decir, taparlo". A su juicio, es "el mismo sistema utilizado durante décadas por la Iglesia, a la que tanto critican". "Y si lo de la Iglesia está mal, que lo está, lo de EH Bildu también", ha advertido.
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El portavoz de EH Bildu en San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, ha hecho estas declaraciones durante la celebración del encuentro 'Bat Egin Eguna', organizado por la coalición soberanista. En el mismo ha criticado la "campaña de marketing" que, en su opinión, ha sido impulsada para "promocionar la imagen" del alcalde, Jon Insausti (PNV).
El lehendakari demanda “criterio propio, autocontrol y sentido de la justicia” a la Ertzaintza
En el anual acto de reconocimiento al mérito policial, Pradales ha realizado una defensa de la policía vasca y ha incidido en que “nuestra sociedad no va a permitir nunca la instrumentalización de la Ertzaintza”.
Sare quiere que la manifestación de enero de 2027 sea la última para escenificar la culminación del conflicto de los presos de ETA
La red ciudadana Sare ha realizado hoy un multitudinario acto en Arrasate para hacer balance de su trayectoria desde su fundación y reivindicar la necesidad de "ir poniendo punto final a una etapa". En su opinión, "el final de Sare, debe ser, si lo hacemos bien, una victoria colectiva y discreta".
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Con esta nueva instalación, son ya 38 las placas colocadas por el Consistorio dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para visibilizar en el espacio público a las víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en la ciudad, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
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