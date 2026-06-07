pnv
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Aitor Esteban acusa a EH Bildu de ocultar las agresiones machistas de Errenteria "por afinidad política"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek EH Bilduri egotzi dio Errenteriako eraso matxistak ezkutatu izana
author image

EITB

Última actualización

Según el presidente de EBB, la izquierda abertzale ha planteado a las mujeres que han sido víctimas de agresiones "gestionar los hechos por cauces internos, es decir, taparlo". A su juicio, es "el mismo sistema utilizado durante décadas por la Iglesia, a la que tanto critican". "Y si lo de la Iglesia está mal, que lo está, lo de EH Bildu también", ha advertido.

EAJ-PNV EH Bildu Violencia machista Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X