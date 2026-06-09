Mojtar Leboihi, representante del pueblo saharaui en Euskadi: “Ya llevamos muchos muertos con drones en esta última guerra”

Marruecos mató el pasado domingo a tres miembros del Frente Polisario, atacando con drones el coche en el que viajaban. Uno de ellos era Lahbib Abdulaziz, destacado dirigente del Polisario e hijo del que fue presidente saharaui Mohamed Abdulaziz. El ataque se produjo, además, el mismo día en el que el representante de la ONU para el Sáhara visitaba los campamentos de Tinduf.