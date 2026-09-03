Un centenar de personas vinculadas al mundo de la cultura, el ocio y los movimientos sociales de Euskadi ha firmado el manifiesto de Ernai Gazte Antolakundea en contra del fascismo y el auge de la extrema derecha, y han llamado a movilizarse el próximo domingo, 13 de septiembre, en San Sebastián.

Entre los firmantes, según Ernai, figuran Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Antton y Julen Telleria, Lur Errekondo, Ainhoa Vitoria, Dupla, Des-Kontrol, Neomak, Sua y Joseba Tapia.

La organización juvenil ha señalado que "son muchas las personas que actualmente viven con preocupación el auge del fascismo, y aún más quienes están preocupadas por la posibilidad de que este encuentre una vía de entrada en Euskal Herria y por la forma que pueda adoptar".

Los firmantes denuncian también el aumento de los discursos reaccionarios y de odio contra Euskal Herria y el euskera, contra las personas migrantes, el colectivo LGTBIQ+, el feminismo y las reivindicaciones sociales, tanto en redes sociales como en la política y en la calle.

A su juicio, este auge está relacionado con el incremento de las desigualdades y las distintas formas de opresión, que generan malestar social y son aprovechadas por posiciones reaccionarias. Frente a ello, defienden una respuesta plural y desde diferentes ámbitos de la sociedad.

En ese sentido, han reivindicado la necesidad de "dar continuidad al trabajo realizado durante décadas y seguir luchando contra el fascismo" y han destacado que la "movilización nacional" convocada por Ernai Gazte Antolakundea en San Sebastián "será una oportunidad para ello".