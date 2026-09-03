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Ehun bat euskal kultur eragilek faxismoaren aurkako manifestazioa deitu dute Donostian

Ernaik bultzatutako deialdia faxismoaren aurka borrokatzen jarraitzea eta eskuin muturraren gorakadari aurre egitea aldarrikatzen duen manifestuan jaso dute.

(Foto de ARCHIVO) Comparecencia de Ernai en Bilbao REMITIDA / HANDOUT por ERNAI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/8/2026

Ernairen elkarretaratzea. Argazkia: Europa Press

EITB

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Euskadiko kultura, aisia eta gizarte mugimenduei lotutako ehun bat lagunek Ernai Gazte Antolakundearen manifestua sinatu dute faxismoaren eta eskuin muturraren gorakadaren aurka, eta datorren igandean, irailaren 13an, Donostian mobilizatzeko deia egin dute.

Sinatzaileen artean, Ernairen arabera, Fermin Muguruza, Itziar Ituño, Antton eta Julen Telleria, Lur Errekondo, Ainhoa Vitoria, Dupla, Des-Kontrol, Neomak, Sua eta Joseba Tapia daude.

Gazte antolakundeak adierazi duenez, "asko dira gaur egun faxismoaren gorakada kezkaz bizi dutenak, eta are gehiago Euskal Herrian sartzeko bide bat aurkitzeko aukeraz eta har dezakeen moduaz kezkatuta daudenak".

Euskal Herriaren eta euskararen, migratzaileen, LGTBIQ+ kolektiboaren, feminismoaren eta aldarrikapen sozialen aurkako diskurtso atzerakoi eta gorrotozkoen gorakada ere salatu dute sinatzaileek, bai sare sozialetan, bai politikan eta baita kalean ere.

Bere ustez, gorakada hori gizarte desberdinkeriaren hazkundearekin eta zapalkuntzaren hamaika aurpegiekin lotuta dago; izan ere, gizartean ezinegona sortzen dute, eta jarrera atzerakoiek hori baliatzen dute. Horren aurrean, erantzun anitza eta gizartearen hainbat esparrutatik emandakoa defendatzen dute.

Zentzu horretan, "hamarkadatan egindako lanari jarraipena emateko eta faxismoaren aurka borrokatzen jarraitzeko" beharra aldarrikatu dute, eta Ernai Gazte Antolakundeak Donostian deitutako "mobilizazio nazionala" horretarako aukera izango dela nabarmendu dute.

Manifestazioak Donostia Gizartea

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