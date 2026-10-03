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EH Bildu presenta sus candidatos al Gobierno y Pamplona con llamadas a pactos progresistas

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GRAFCAV273. PAMPLONA, 03/10/2026.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), ha asegurado este sábado que su formación está "del lado de la civilización con todos los que quieran estar en ese lado". "Hay como una raya que divide el planeta en estos momentos: en un lado está la civilización y en el otro la barbarie. Nosotros estamos del lado de la civilización. ¿Con quién? Con todos y todas los que quieran estar en ese lado", ha declarado en el acto celebrado hoy en Pamplona para presentar a los candidatos de EH Bildu a presidir el Gobierno navarro y a la alcaldía de la capital navarra. Otegi ha afirmado que EH Bildu "ha leído bien el momento histórico y ha aprendido de la historia". EH Bildu ha presentado este sabado a sus candidaturas a la Presidencia de Navarra con Laura Aznal (d) y a la Alcaldía de Pamplona con Joseba Asiron (i).EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk Gobernurako eta Iruñerako hautagaiak aurkeztu ditu

EITB

Última actualización

EH Bildu ha presentado este sábado a su candidata a presidir el Gobierno de Navarra, Laura Aznal, y al aspirante a mantenerse en la alcaldía de Pamplona, Joseba Asiron, con llamadas a los acuerdos entre fuerzas progresistas.

EH Bildu Elecciones Navarra Política

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