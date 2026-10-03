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EH Bilduk Nafarroako Gobernurako eta Iruñeko Udalerako hautagaiak aurkeztu ditu

Iragarkia
GRAFCAV273. PAMPLONA, 03/10/2026.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), ha asegurado este sábado que su formación está "del lado de la civilización con todos los que quieran estar en ese lado". "Hay como una raya que divide el planeta en estos momentos: en un lado está la civilización y en el otro la barbarie. Nosotros estamos del lado de la civilización. ¿Con quién? Con todos y todas los que quieran estar en ese lado", ha declarado en el acto celebrado hoy en Pamplona para presentar a los candidatos de EH Bildu a presidir el Gobierno navarro y a la alcaldía de la capital navarra. Otegi ha afirmado que EH Bildu "ha leído bien el momento histórico y ha aprendido de la historia". EH Bildu ha presentado este sabado a sus candidaturas a la Presidencia de Navarra con Laura Aznal (d) y a la Alcaldía de Pamplona con Joseba Asiron (i).EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Laura Aznal Nafarroako lehendakarigaia eta Joseba Asiron Iruñeko alkategaia aurkezteko ekitaldi politikoa egin du EH Bilduk larunbat honetan.

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