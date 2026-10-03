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EH Bilduk Nafarroako Gobernurako eta Iruñeko Udalerako hautagaiak aurkeztu ditu
Laura Aznal Nafarroako lehendakarigaia eta Joseba Asiron Iruñeko alkategaia aurkezteko ekitaldi politikoa egin du EH Bilduk larunbat honetan.
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