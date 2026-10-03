Udal eta Foru hauteskundeak

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PPk Iñaki Garcia Calvo aurkeztu du Gasteizko alkategai

Iragarkia
VITORIA, 03/10/2026.- El candidato del PP a alcalde de Vitoria, Iñaki García Calvo, presenta su candidatura para la Alcadía a las elecciones municipales de mayo de 2027, este sábado en un acto celebrado en el barrio de San Martín de la capital vasca. EFE/ Adrian Ruiz Hierro
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Alderdi Popularrak gaur aurkeztu du ofizialki Gasteizerako alkategaia: Iñaki Garcia Calvo. Popularren aburuz, hiriak behar duen aldaketa gidatzeko pertsona egokia da. Datozen 2 edo 3 hamarkadetarako hiriaren oinarriak ezarri nahi dituela esan du, eta etxebizitza eta segurtasuna izango dituela lehentasun nagusi.

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