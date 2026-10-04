EH Bildu presenta a sus candidatos por Bilbao y Bizkaia

María del Río e Iker Casanova repiten como candidatos a la alcaldía de Bilbao y a la Diputación de Bizkaia. Del Río ha defendido que Bilbao necesita un cambio, porque no merece un "gobierno cerrado, que se dedica a ver la vida pasar". Casanova, por su parte, cree posible ganar en las próximas elecciones: "No nos ponemos ningún límite".