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EH Bildu presenta a sus candidatos por Bilbao y Bizkaia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EH Bilduk Bilboko eta Bizkaiko hautagaiak aurkeztu ditu

EITB

Última actualización

María del Río e Iker Casanova repiten como candidatos a la alcaldía de Bilbao y a la Diputación de Bizkaia. Del Río ha defendido que Bilbao necesita un cambio, porque no merece un "gobierno cerrado, que se dedica a ver la vida pasar". Casanova, por su parte, cree posible ganar en las próximas elecciones: "No nos ponemos ningún límite". 

EH Bildu Bilbao Bizkaia Elecciones Municipales y Forales Política

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