UDAL ETA FORU HAUTESKUNDEAK
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EH Bilduk Bilboko eta Bizkaiko hautagaiak aurkeztu ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

2023ko hauteskundeetan bezala, Maria del Rio eta Iker Casanova izango dira, berriro, Bilboko alkategai eta Bizkaiko zerrendaburu, hurrenez hurren. Del Rioren esanetan, Bilbok aldaketa behar du; Casanovaren hitzetan, berriz, Bizkaian ikusiko da bereziki zenbateraino egingo duen gora koalizio subiranistak.

EH Bildu Bilbo Bizkaia Foru eta Udal Hauteskundeak Politika

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