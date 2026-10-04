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EH Bilduk Bilboko eta Bizkaiko hautagaiak aurkeztu ditu
2023ko hauteskundeetan bezala, Maria del Rio eta Iker Casanova izango dira, berriro, Bilboko alkategai eta Bizkaiko zerrendaburu, hurrenez hurren. Del Rioren esanetan, Bilbok aldaketa behar du; Casanovaren hitzetan, berriz, Bizkaian ikusiko da bereziki zenbateraino egingo duen gora koalizio subiranistak.
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