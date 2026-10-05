ADELANTO ELECTORAL
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Sánchez llama a elegir entre "la ola ultraderechista y la España de la justicia social"

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Ultraeskuindarren olatuaren eta justizia sozialaren Espainiaren" artean aukeratzeko deia egin du Sanchezek

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español ha adelantado las elecciones al 29 de noviembre.

Pedro Sánchez Elecciones Elecciones Generales Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X