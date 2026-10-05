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Sánchez llama a elegir entre "la ola ultraderechista y la España de la justicia social"
El presidente del Gobierno español ha adelantado las elecciones al 29 de noviembre.
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