HAUTESKUNDEEN AURRERAPENA

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"Olatu ultraeskuindarraren eta justizia sozialaren" artean aukeratzeko deia egin du Sanchezek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak.

Pedro Sanchez Hauteskundeak Hauteskunde Orokorrak Politika

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