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"Olatu ultraeskuindarraren eta justizia sozialaren" artean aukeratzeko deia egin du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak.
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Sanchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskundeak
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Pedro Sanchezen agerraldia
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Sanchezek adierazpen instituzionala egingo du 9:00etan
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Sumarrek urriaren 17an aurkeztuko du Frente Amplioa eta hauteskundeetarako hautagaia
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Historia egin zutenen ondorengoek lehen Eusko Jaurlaritzaren memoria berreskuratu dute
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EAJk Zupiriaren aurkako pintada bat gaitzetsi du
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EH Bilduk Bilboko eta Bizkaiko hautagaiak aurkeztu ditu
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Sanchezek hausnartzen jarraitzen du, alderdiak hauteskundeetarako prestatzen diren bitartean
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PPk Iñaki Garcia Calvo aurkeztu du Gasteizko alkategai
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