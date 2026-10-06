Puigdemont afirma que la amnistía "no es la solución" al conflicto entre Cataluña y España

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha calificado este martes la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía como una “derrota de la estrategia de los poderes públicos españoles que han impedido y demorado la aplicación de la Ley de Amnistía". Sin embargo, asegura que la amnistía "no soluciona" el conflicto entre Cataluña y España.

Puigdemont ha realizado estas declaraciones después de que el Tribunal Supremo (TS) haya acordado levantar las medidas cautelares contra él, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación en ámbito del 'procés'.

El líder de Junts ha asegurado que "hoy no se soluciona nada" en términos de la relación entre España y Cataluña. Ha insistido en que se trata de un conflicto que "pertenece a la política" y que corresponde resolver "a los políticos, no a los jueces". Asimismo, aunque opina que la amnistía "forma parte de la fórmula para la resolución", ha sido tajante al afirmar que "no es la solución en sí misma".

En cuanto a la decisión del TC, ha asegurado que "derrota la estrategia de los poderes públicos españoles que han impedido y demorado la aplicación de la Ley de Amnistía, por razones meramente políticas". En su opinión, con esta decisión, se "acaba la represión política" que han sufrido los líderes independentistas que estuvieron al frente del 'procés'.

Puigdemont no ha dado detalles sobre la fecha de su regreso. No obstante, ha querido poner en valor la estrategia del exilio, afirmando que decidieron "ir al exilio para hacer política y no hemos parado hasta asegurar que el regreso tenga también un sentido político". Ha añadido que volverán "de la misma manera, no al servicio de nuestro partido, sino al servicio del país".

En sus palabras, el exilio ha servido como estrategia para la defensa de las instituciones catalanas y de sus decisiones, la defensa de sus derechos fundamentales y también del "caracter irrenunciable del derecho de autodeterminación y las acciones unilaterales".