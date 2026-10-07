EH Bildu dará a conocer el 16 de octubre las candidaturas que propone para las elecciones

La Secretaría de Organización de EH Bildu ha comenzado el proceso para elaborar las candidaturas de la coalición para las elecciones generales del 29 de noviembre, después del anuncio de Pedro Sánchez y la disolución de las Cortes. El día 16 de octubre se conocerán las candidaturas propuestas, que se proclamarán definitivamente el día 19.

Este es el calendario que EH Bildu ha diseñado para designar a los candidatos a las Cortes Generales por Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra:

16 de octubre: Reunión de la dirección y anuncio de las candidaturas que proponen para el Congreso y el Senado

17 y 18 de octubre: Votación telemática por parte de los militantes

19 de octubre: Proclamación de las candidaturas definitivas.

La coalición abertzale de izquierda ha afirmado que su objetivo es conformar unas listas con la mira puesta en "defender Euskal Herria, ganarle la partida al bloque reaccionario y ofrecer a la ciudadanía vasca un horizonte de esperanza que permita ampliar y blindar sus derechos", siguiendo el "mensaje de esperanza" que lanzó su secretario general Arnaldo Otegi el pasado lunes. En aquella comparecencia, Otegi se mostró convencido de que "se puede ganar" al bloque reaccionario.

No obstante, EH Bildu también detalla que el horizonte que quieren ofrecer pasa también por "un horizonte que pasa también por dar respuesta a problemas concretos que afectan al día a día de la ciudadanía, entre ellos un derecho tan básico como el acceso a la vivienda, que constituye una de las principales prioridades ante el próximo ciclo electoral".