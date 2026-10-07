EH Bilduk urriaren 16an jakinaraziko ditu hauteskunde orokorretarako proposatzen dituen hautagaitzak
Koalizioko militanteek urriaren 17an eta 18an bozkatu ahal izango dituzte eta behin betiko hautagaien izenak urriaren 19an jakingo dira.
EH Bilduren Antolakuntza Idazkaritzak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako koalizioaren hautagaitzak osatzeko prozesua hasi du, Pedro Sanchezen iragarpenaren eta Gorteen desegitearen ondoren. Urriaren 16an ezagutuko dira proposatutako hautagaitzak, eta 19an jakinaraziko dira behin betikoak.
Honakoa da Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hautagaiak izendatzeko EH Bilduk diseinatu duen egutegia:
- Urriak 16: Kongresurako eta Senaturako proposatzen dituzten hautagaitzen zuzendaritzaren bilera eta iragarpena
- Urriak 17 eta 18: Bozketa telematikoa militanteen aldetik
- Urriaren 19an: Behin betiko hautagaitzen aldarrikapena.
Koalizio abertzaleak adierazi duenez, osatuko diren zerrenden helburua izango da "Euskal Herria defendatzea, bloke erreakzionarioari partida irabaztea eta euskal herritarrei euren eskubideak zabaltzea eta blindatzea ahalbidetuko dien itxaropena eskaintzea".
Hain zuzen ere, Arnaldo Otegik astelehenean hedabideen aurrean egin zuen adierazpenetan "itxaropen mezua" bidali zuen. "Partida jokatu egin behar dela" adierazi duen eta "bloke erreakzionarioari irabazteko aukera" badagoela esan zuen.
Hala ere, EH Bilduk zehaztu duenez, eskaini nahi duten etorkizuna "herritarren egunerokotasunari eragiten dioten arazo zehatzei erantzutea" ere bada eta horien artean aipatu du "etxebizitza eskuratzeko eskubidea, hori baita lehentasun nagusietako bat hurrengo hauteskunde zikloaren aurrean".