¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Pradales defiende las instituciones "cercanas": "Es importante contar con competencias y recursos financieros para dar respuesta"
El Lehendakari ha participado en Toulouse, junto a la presidenta de la Región de Occitania, Carole Delga, en un encuentro con representantes de empresas vascas y de Occitania. En la misma, ha hablado sobre el malestar que siente la sociedad de Europa y ha defendido que las instituciones más cercanas, "como las vascas y las occitanas", son las que "mejor responden a los problemas de la ciudadanía".
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
El PSE-EE presenta en Bilbao a los cabezas de lista para el Congreso en las elecciones del 29 de noviembre
EN DIRECTO
Hace min.
Otegi ofrece EH Bildu como opción para "cerrar el paso a un Gobierno de FeiVox"
EN DIRECTO
Hace min.
El Constitucional decidirá esta semana si admite el recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión de voto a la ley de nietos
EN DIRECTO
Hace min.
El Tribunal Supremo levanta la orden de detención de Puigdemont
EN DIRECTO
Hace min.
Vaquero: "El PNV es una garantía frente a la ultraderecha y la involución democrática"
EN DIRECTO
Hace min.
Homenaje a las 200 personas fusiladas y enterradas en Hernani entre septiembre y noviembre de 1936
EN DIRECTO
Hace min.
Los dos detenidos acusados de terrorismo siguen en la comisaría de Irun y el tercer investigado sería un irlandés con vínculos con el IRA
EN DIRECTO
Hace min.
El PP de Euskadi censura la actitud del PNV y PSE-EE por no poner en marcha el proyecto de Antondegi
EN DIRECTO
Hace min.
El lehendakari llama a "aprender de nuestra historia" en el aniversario del anuncio de fin de ETA
Cargar más