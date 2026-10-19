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Pradales defiende las instituciones "cercanas": "Es importante contar con competencias y recursos financieros para dar respuesta"

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18:00 - 20:00
Imanol Pradales en su comparecencia en Toulouse. Foto: EITB

EITB

Última actualización

El Lehendakari ha participado en Toulouse, junto a la presidenta de la Región de Occitania, Carole Delga, en un encuentro con representantes de empresas vascas y de Occitania. En la misma, ha hablado sobre el malestar que siente la sociedad de Europa y ha defendido que las instituciones más cercanas, "como las vascas y las occitanas", son las que "mejor responden a los problemas de la ciudadanía". 

Gobierno Vasco Imanol Pradales Política

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