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Otegi ofrece a EH Bildu para "cerrar el paso a un Gobierno de FeiVox'"

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GRAFCAV865. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 19/10/2026.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), presenta este lunes a los candidatos de la coalición para las próximas elecciones generales durante un acto celebrado en San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Otegik EH Bildu proposatu du "FeiVoxen Gobernuari bidea ixteko" aukera gisa

EITB

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Otegi ha explicado que su formación es "la izquierda nacional vasca popular, Km0, que ha aprendido a sumar y a multiplicar y no a dividir ni a restar", y que demostrará que "en Euskal Herria sí hay una izquierda a la izquierda del PSOE que pude ganar las elecciones" y que "tiene asegurados diputados y senadores".

Elecciones Generales EH Bildu Política

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