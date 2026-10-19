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Otegi ofrece a EH Bildu para "cerrar el paso a un Gobierno de FeiVox'"
Euskaraz irakurri: Otegik EH Bildu proposatu du "FeiVoxen Gobernuari bidea ixteko" aukera gisa
Otegi ha explicado que su formación es "la izquierda nacional vasca popular, Km0, que ha aprendido a sumar y a multiplicar y no a dividir ni a restar", y que demostrará que "en Euskal Herria sí hay una izquierda a la izquierda del PSOE que pude ganar las elecciones" y que "tiene asegurados diputados y senadores".
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