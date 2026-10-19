Espainiako hauteskundeak

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Otegik EH Bildu proposatu du "FeiVoxen Gobernuari bidea ixteko" aukera gisa

Iragarkia
GRAFCAV865. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 19/10/2026.- El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (c), presenta este lunes a los candidatos de la coalición para las próximas elecciones generales durante un acto celebrado en San Sebastián. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

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EH Bilduko idazkari nagusiak azaldu duenez, bere alderdia "zero kilometroko ezkerra da, euskalduna, batzen eta biderkatzen ikasi duena, eta ez zatitzen eta kentzen", eta hauteskundeetan erakutsiko du "Euskal Herrian badagoela PSOEren ezkerreko ezker bat, hauteskundeak irabazi ahal izan dituena" eta "hainbat diputatu eta senatari ziurtatuta dituena".

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