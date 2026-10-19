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Vaquero: "EAJk ez du inboluzio demokratikorik onartuko; 2023an ez zuen onartu, eta orain ere ez"
Kongresuan diputatu izaten jarraitzeko EAJren Gipuzkoako zerrendaburuak, hala ere, azpimarratu du blokeetatik harago joan behar dela, gai askori buruz zer proposatu nahi duten azaldu egin beharko dutela.
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