Fronte Zabalak esan du Podemosekin akordioa egiten saiatu zela, baina orrialdea pasatu du: "No more drama"
Irene Montero Podemoseko hautagaiak PSOErekin Senatuan itunak egitea nahiago izatea leporatu dio Fronte Zabala alderdiari, eta ziurtatu dauden desadostasunak ez direla zerrendengatik, Espainiako Gobernuan egindako kudeaketagatik eta PSOErengandik "gertu" egoteagatik baizik.
Fronte Zalbala, Izquierda Unidak, Sumarrek, Mas Madrilek eta Comuns alderdiak bultzatutako ezkerreko hamabost bat alderdiren koalizioak Ada Colau zerrendaburua aurkeztu du gaur eguerdian Madrilgo Lineal Manzanares parkeko auditorioan.
Colauk Podemos koalizioan sartzeko saiakeraren porrota hizpide izan du. Izan ere, Fronte Zabalak eta Podemosek ezin izan dute akordiorik lortu aliantzen erregistroa ixtear zegoenean.
Egun hauetan une "zailak" bizi izan direla onartu du Colauk, eta Podemos Fronte Zabala koaliziotik kanpo geratu izanak sortu duen etsipena ulertzen duela gaineratu du. Akordioaren bila "azken minutura arte" saiatu zirela defendatu du, eta "etsi gabe" eta "eskuzabaltasun handiz" aritu direla gaineratu du.
"Eskua luzatu diegu. Baina norbaitek mahai batean eseri nahi ez badu, ezin da behartu. Hori horrela da", adierazi du Bartzelonako alkate ohiak. "Siglez edo alderdiez hitz egiten entzungo dioten azken aldia" izango dela ere gaineratu du. "Ahalegin guztiak egin dira eta eskua luzatzen jarraituko da. Siglez hitz egiteari utziko diogu, eta, jakina, ez didate hitz txarrik entzungo alderdi aurrerakoietako beste pertsona batzuei buruz ", esan du.
Monterok hautagaitza aurkeztu du, eta Senatuan PSOErekin itunak egitea nahiago izatea aurpegiratu dio Frente Amplio alderdiari
Bestalde, Irene Montero Podemoseko eurodiputatu eta Berdintasun ministro ohiak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitza aurkeztu du, eta Fronte Zabala alderdiko kideei leporatu die nahiago izan dutela PSOErekin Senatuan zerrenda bateratua aurkeztea, Podemosekin hainbat autonomia-erkidegotan hauteskunde-akordioak ixtea baino. Ziurtatu duenez, "negoziazio horietako batzuk oso aurreratuta edo itxita zeuden".
Hala adierazi du Podemosen Estatuko Herritarren Kontseiluan egin duen agerraldian. Hauteskunde orokorretarako ezkerreko alderdien arteko negoziazioen ostean, alderdi moreak lankidetza-akordioa lortu du ERCrekin, eta itunak Kanarietan eta Valentziako Erkidegoan, baina porrot egin du Espainiako gainerako lurraldeetan.
Monterok bere egin du Gabriel Rufianek ostiralean negoziaketetan eskainitako "ikuskizunagatik" eskatutako barkamena.
Podemoseko hautagaiak ziurtatu duenez, Fronte Zabaleko alderdiekin akordioak lortzeko zailtasunak ez dira zerrenden antolaketagatik izan, urte batzuetatik hona dituzten "desadostasun politiko serioen" ondorio baizik.
Fronte Zabalak asteartean aukeratuko ditu Euskadiko hautagaiak
Akordiorik lortu ez dutenez, Fronte Zabala eta Podemos banatuta aurkeztuko dira Euskadin eta Nafarroan ere azaroaren 29ko hauteskunde orokorretara.
Datorren astearte arratsaldean, Fronte Zabaleko kideek bilera egingo dute hautagaiak aukeratzeko eta eztabaidatzeko. Lander Martinezen izena mahai gainean dago Bizkaiko zerrendaburu gisa.