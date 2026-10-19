El PSE-EE presenta en Bilbao a los cabezas de lista para el Congreso en las elecciones del 29 de noviembre

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia a las próximas elecciones generales, Patxi López, cree que los socialistas ganarán en Euskadi los comicios porque los vascos "prefieren por goleada" a Pedro Sánchez que a Alberto Feijóo y Santiago Abascal. "¿Defendemos la democracia o añoramos dictaduras?", ha preguntado, para advertir que, si se deja que "venga Vox con el PP", se "cargarán" el autogobierno vasco.