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El PSE-EE presenta en Bilbao a los cabezas de lista para el Congreso en las elecciones del 29 de noviembre

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GRAFCAV862. BILBAO, 19/10/2026.-El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, (2d) junto a los cabezas de lista para las próximas elecciones generales: Patxi López, (i) por Bizkaia; Rafaela Romero, (2d) por Gipuzkoa, y Javier Hurtado, (d) por Álava.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSE-EEk Espainiako Kongresurako zerrendaburuak aurkeztu ditu Bilbon

EITB

Última actualización

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia a las próximas elecciones generales, Patxi López, cree que los socialistas ganarán en Euskadi los comicios porque los vascos "prefieren por goleada" a Pedro Sánchez que a Alberto Feijóo y Santiago Abascal. "¿Defendemos la democracia o añoramos dictaduras?", ha preguntado, para advertir que, si se deja que "venga Vox con el PP", se "cargarán" el autogobierno vasco.

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