espainiako hauteskundeak

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PSE-EEk Espainiako Kongresurako zerrendaburuak aurkeztu ditu Bilbon

Iragarkia
GRAFCAV862. BILBAO, 19/10/2026.-El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, (2d) junto a los cabezas de lista para las próximas elecciones generales: Patxi López, (i) por Bizkaia; Rafaela Romero, (2d) por Gipuzkoa, y Javier Hurtado, (d) por Álava.EFE/Luis Tejido
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

PSOEk Kongresuan duen bozeramaile eta Espainiako hauteskundeetarako Kongresurako Bizkaiko zerrendaburu Patxi Lopezek aurkezpen ekitaldian esan duenez, sozialistek irabaziko dituzte hauteskundeak Euskadin, euskal herritarrek nahiago dutelako Pedro Sanchez Alberto Feijoo eta Santiago Abascal baino. "PPk eta Voxek autogobernua suntsituko dute", erantsi du.

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