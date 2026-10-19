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PSE-EEk Espainiako Kongresurako zerrendaburuak aurkeztu ditu Bilbon
PSOEk Kongresuan duen bozeramaile eta Espainiako hauteskundeetarako Kongresurako Bizkaiko zerrendaburu Patxi Lopezek aurkezpen ekitaldian esan duenez, sozialistek irabaziko dituzte hauteskundeak Euskadin, euskal herritarrek nahiago dutelako Pedro Sanchez Alberto Feijoo eta Santiago Abascal baino. "PPk eta Voxek autogobernua suntsituko dute", erantsi du.
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