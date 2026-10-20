Pasan a disposición de la Audiencia Nacional los dos detenidos por terrorismo en Irun

Los dos detenidos por la Ertzaintza en Irun (Gipuzkoa), investigados por un delito de terrorismo y vinculados a sectores disidentes de la izquierda abertzale, pasan este martes a disposición de la Audiencia Nacional, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.



Los arrestados, un hombre de 34 años y una mujer de 22, que permanecían desde el pasado sábado en dependencias de la Ertzaintza en Irun están siendo trasladados en estos momentos, ha precisado la fuente.



Los dos detenidos cuentan con "antecedentes relevantes", según indicó el Departamento de Seguridad en un comunicado, en el que no especificó a qué tipo de antecedentes se refiere.



La investigación se inició el 26 de septiembre cuando, durante un control en Eskoriatza (Gipuzkoa), los agentes identificaron a tres personas que "portaban diverso material muy sensible" sobre fuerzas y cuerpos de seguridad, "así como una posible localización de un lugar con material, presumiblemente armas y explosivos".



La Ertzaintza abrió una investigación e informó a la Audiencia Nacional, al apreciar que los hechos podrían constituir delitos de terrorismo.



En la jornada del sábado, dos de las personas investigadas, se personaron voluntariamente en la comisaría de Irun, acompañadas por su abogado, y fueron detenidas. Ambas están siendo investigadas por un presunto delito de terrorismo.



Tras tomarles declaración y cumplimentar las diligencias policiales pertinentes, los dos arrestados están siendo trasladados a Madrid.