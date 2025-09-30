Bost langile zauritu dira, horietako bi larri, Bilboko Superportuan izandako eztanda baten ondorioz
Bost langilek erredurak izan dituzte gaur arratsaldean, horietako bi larri, Bilboko Superportuan, Zierbenan, dagoen enpresa kimiko batean izandako deflagrazio baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Leherketa 17:10 aldera gertatu da ASK Chemicals enpresan, magnesio-hautsa zuen silo batean. Dirudienez, garbiketa eta hustuketa lanak egiten ari ziren, baina ez da suterik izan.
Suhiltzaileak, anbulantziak, Ertzaintza, Udaltzaingoa eta Eusko Jaurlaritzako larrialdietako teknikari bat bertaratu dira. Anbulantziek Gurutzetako ospitalera eraman dituzte zauritu guztiak, eta horietako hiruk erredura arinak baino ez dituzte eskuetan. Bik, aldiz, erredura larriak dituzte.
