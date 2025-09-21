ELIKADURA OSASUNTSUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beharrezkoa al da benetan proteina ugariko produktuak kontsumitzea?

Benetan beharrezkoa al da proteina ugariko produktuak kontsumitzea?
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Proteinarekiko obsesioa saltokietara iritsi da, baita nutrizionisten kontsultetara ere. Osasungarriak ematen badute ere, etiketak irakurri beharra dago. Adituek formula klasikoa gomendatzen dute: dieta orekatua eta ariketa fisikoa. 

Nutrizioa Gizartea Osasuna

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu