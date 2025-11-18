EPAIKETA
Akusatuek ukatu egin dute inor presionatu izana, eta Askabideren aurrean isilean otoitz egin zutela ziurtatu dute

Gehienek adierazi dute ez zirela inorengana hurbildu, otoitzak isilean izan zirela, eta poliziak ez ziela inoiz alde egiteko eskatu. Argumentu horiek errepikatu dira gaur Askabide klinikaren aurrean egindako kontzentrazioengatik epaitzen ari direnek emandako bertsioetan.

VITORIA, 17/11/2025.- El juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria inicia este lunes el juicio contra 21 antiabortistas acusados de coacciones por realizar concentraciones frente a una clínica en la que se realizan abortos en Vitoria. EFE / L. Rico [POOL]
Argazkia: EFE
Gasteizko Askabide klinikaren aurrean ustezko hertsapenengatiko epaiketa berriro hasi da hainbat akusaturen deklarazioekin. Guztiek beraien abokatuei baino ez diete erantzun eta defentsa-lerroa mantendu dute: otoitz egin dutela, ez dutela inorekin hitz egin eta ez diotela inori zentrora sartzea eragotzi.

Akusatu batek ukatu egin du inor beldurtu izana, eta, itsua denez, "ezin dut inorengan begirada finkatu", azpimarratu du.

Beste akusatu batek esan du lehen egunean bakarrik egon zela, eta azaldu du "lurrera begira" otoitz egiten zuela, "isilik", paretaren ondoan eserita, aurreko espaloian. Kartel bat zeraman, "Ez zaude bakarrik, zuri laguntzeko gaude" mezuarekin, eta berretsi du ez zaiola emakumerik zuzendu: "Nirera nengoen".

Beste akusatu bat bi egunez otoitz egitera joan zen, eta azpimarratu du ez zuela inorekin hitz egin, ezta pazienterik jarraitu ere. Azaldu duenez, taldeak "ahopeka, gure artean" egiten zuen otoitz, "megafoniarik eta oihurik gabe".

Beste akusatu batek adierazi duenez, identifikatu zuten agenteek "ez ziguten alde egiteko eskatu", eta bere jarrera otoitzekoa zen, burua makurtuta. "Gure betebeharra da hor gertatzen denaren aurrean, eraginkorrena otoitz egitea da", esan du.

Lekukotzak bat etorri dira hiru ideia nagusitan: pazienteekin edo langileekin ez zutela kontakturik izan, isilik egon zirela eta poliziak identifikatu zituela baina ez zutela bestelako ohartarazpenik egin. Epaiketak gainerako adierazpenekin eta aldeen ondorioekin jarraituko du.

