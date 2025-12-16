Ziberindarkeria matxistak ezagutzen laguntzeko gida argitaratu du Emakundek
"Jarri izena" gira gazteei zuzenduta dago, eta bere helburua da ingurune digitaleko indarkeria matxistak identifikatzea, askotan oharkabean pasatzen dira eta, eta alfabetatze digitala eskaintzea, sareetan gertatzen diren indarkeria matxista mota guztiak hautemateko eta horiei izena jartzeko.
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak Jarri izena ziberindarkerien gaineko gida plazaratu du, ingurune digitalean indarkeria matxistak identifikatzen laguntzeko, askotan oharkabean pasatzen baitira. Gidak ekarpen bat egiten du "beharrezkoa den alfabetizazio digitalean", esparru jakin horretan ere zer indarkeria mota dagoen antzemateko.
Astearte honetan aurkeztu dute gida, Gasteizen, eta bertan izan dira Miren Elgarresta Emakunderen zuzendaria eta Estibaliz Linares Deustuko Unibertsitateko irakaslea; Linaresek landu du gida, Zaloa Lafuente eta Iratxe Rodriguezekin batera.
Gida gazteei zuzenduta dago, online espazio osasungarriagoa eta seguruagoa sortzeko helburuarekin. "Manosferaren garaian, feminismoaren aurkako mezu oldearen aurrean, inoiz baino garrantzitsuagoa da gazteei indarkeria detektatzeko eta horren aurrean nola jokatu jakiteko tresnak ematea", adierazi du Emakunderen zuzendariak.
Era berean, gogorarazi du ziberindarkeria eta Internetetik kanpoko indarkeria bloke bereko zutabeak direla: "Ez da fenomeno isolatu bat, berdintasun ezaren eta emakumeen aurkako egiturazko indarkeriaren gizarte testuinguru zabalago batean kokatzen da; mendeetan zehar iraun du eta konektibitatearen aroan jarraitu egiten du".
Indarkeria guztiak erro beretik datozen arren, mundu birtualeko indarkeriak bat-batekoak, hiperkonektatuak eta anonimoak dira, eta, beraz, ondorioak mingarriagoak eta kaltegarriagoak izan daitezke.
"Kasu askotan, indarkeria sare sozialetan trukeak eginez has daiteke, adingabeekin, adibidez, eta, gero, aurrez aurrez elkartu, eta sexu-indarkeriazko ekintzak egitea. Anonimotasuna da sareen arriskuetako bat, baita haien irismena eta hedapen azkarra ere", adierazi du Elgarrestak.
Bestalde, Linaresek gidak identifikatzen dituen ziberindarkeria matxisten motak errepasatu ditu. Horien artean daude ziberjazarpen sexista, emakumeen aurkako irain eta mezuetan adierazten dena; ziberjazarpen sexuala, eduki sexuala duten argazkiak zabaltzeko mehatxua egiten denean; gaslightinga edo manipulazio emozionala, biktimari bere bertsioa zalantzan jartzeko.
Era berean, zerrenda horretan ageri dira groominga, gizon heldu batek adingabe batekin harreman bat ezartzen duenean hura sexualizatzeko helburuarekin; ziberkontrola, beste pertsona baten sare sozialak kontrolatzea, eta body shaminga, ereduekin bat ez datozen gorputzen aurkako iruzkinak eta irainak zabaltzen direnean.
Gainera, gidak aholkuak eta irtenbideak eskaintzen ditu, biktima izan daitezkeenei laguntzeko, eta gizonezkoei jarraibide batzuk ematen zaizkie ziberindarkeria geldiarazten laguntzeko, sare sozialak arduraz eta kriterioz kontsumitzeko.
Jarri izena gida Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan eta gazteentzako aisialdi zentroetan banatuko da, eta online ere deskarga daiteke.
