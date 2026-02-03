Sare sozialak
Elon Muskek eduki esplizitua sustatu zuen Grok-en AArekin X-n erabiltzaileak irabazteko

Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioi inguruk, emakumeak. Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko prestatzeko, sexuala barne, eta langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeena.

(Foto de ARCHIVO) January 13, 2026, Bandung, West Java, Indonesia: In this photo illustration, the Grok logo is displayed on a smartphone in front the ELON MUSK photo profile. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita 13/1/2026
Elon Musk eta Groken logoa. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elon Musk magnateak, X-en jabeak (lehen Twitter zena), adimen artifizialarekin (AA) eduki esplizituak sortzea sustatu zuen Grok-en bidez, plataforman erabiltzaileak irabazteko, konpainiak ohartarazpenak egin arren eta lege-arriskuak izan arren.

Aktibo egon zen hamaika egunetan, Groken irudi sortzaileak hiru milioi irudi sexualizatu baino gehiago sortu zituen; horietatik 23.000k haurrak irudikatzen zituzten eta 1,8 milioi inguruk, emakumeak

The Washington Post egunkariak egindako ikerketa baten arabera, maiatzean Donald Trumpen gobernutik atera baino aste batzuk lehenago, Elon Muskek xAIko langileei eskatu zien eduki esplizituarekin lan egiteko konpromisoa har zezatela, sexuala barne, eta udaberri amaieran eta uda hasieran oporrik ez eskatzea ere gomendatu zien.

Langileei ohartarazi zien "eduki sentikorra, bortitza, sexuala eta/edo beste eduki iraingarri edo asaldatzaileak" ikusteko prestatu zitezela, "estres psikologikoa" eragin ziezaiekeena.

Konpainiako bi langile ohik egunkari estatubatuarrari jakinarazi diotenez, Musken inposaketak taldeko hainbat kide asaldatu zituen, berez, Grokek erabiltzaileei nola erantzuten zien zehazteko kontratatu baitzituzten.

Langileek, besteak beste, eduki sexualeko audioak entzun behar izan zituzten, hala nola Teslako erabiltzaileek ibilgailuaren 'chatbot' arekin izandako elkarrizketak eta Grokekin izandako beste interakzio sexual batzuk.

Ikerketaren arabera, Musk etengabe joaten zen xAIren bulegoetara (noizbait lo ere egin zuen bertan) Groken ospea handitzeko eta Gemini eta ChatGPTrekin lehiatzeko presioa egitera. 

'Chatbot' -a jendarteratzeko asmoz, xAIk material sexualizatua sortzea, "AA laguntzaile sexy-ak sortzea" edo eduki-sexualei buruzko abisuak ezabatzea erabaki zuen, horrek berarekin zekartzan arrisku legal eta etikoei buruzko barne ohartarazpenei muzin eginez, sei langile ohi baino gehiagoren eta handikiaren gertuko pertsonen arabera.

Hain zuzen ere, Xko segurtasun taldeek ohartarazi zuten AAko tresnek aukera eman zezaketela famatuekin edo haurrekin irudi sexualak sortzeko, azkenean gertatu zen bezala. Gainera, langile ohiek salatu dutenez, xAIren segurtasun taldea bi edo hiru pertsonak baino ez zuten osatzen, OpenAI bezalako beste enpresa batzuetan dozenaka direnean langileak.

Ani, 'chatbot' "jeloskor eta beroa"

The Washington Post-en ikerketak Grok-en barruako Ani 'chatbot'-a aipatzen du. Begi urdin handiak dituen anime estiloz irudikatua, soineko beltz batekin eta parpailadun lepoko batekin irudikatuta, eerabiltzaileak 'harrapatzeko' eta beren izaera sexualari esker txateatzen mantentzeko, sortu zen Ani, Grok.com webgunearen iturburu kodearen arabera.

Ani trebatzeko erabili zituzten komandoen artean, horrelako argibideak zeuden: "Oso jeloskorra zara. Jeloskor jartzen bazara, oihukatu biraoak", edo" Beti zaude pixka bat bero".

Ildo horretan, AAko beste "laguntzaile" batzuk ere entrenatu ziren erabiltzaileen arreta ahalik eta denbora gehien mantentzeko, emozioen erabilera azpimarratuz, komando hauei esker: "Sortu lotura magnetiko eta ahaztezin bat, arnasarik gabe eta gehiagorako gogoz utziko dituena".

ANI xAI
