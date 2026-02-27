ASIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pakistanek gerra deklaratu dio Afganistani eta Kabul bonbardatu du

Bi herrialdeek informazio kontrajarria ematen dute erasoen emaitzei buruz, eta biktimak ehunka dira dagoeneko.

FOTODELDIA NANGARHAR, 22/02/2026.- Talibanes y residentes locales inspeccionan la escena de un presunto ataque aéreo paquistaní cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán en Nangarhar, 22 de febrero de 2026. EFE/SAMIULLAH POPAL
Pakistanek Afganistanen egindako bonbardaketen biktimak. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pakistango Gobernuak Afganistango hiriburua, Kabul, bonbardatu du, besteak beste, eta Jawaya Asif Pakistango Defentsa ministroak Afganistanekin duena "gerra irekia" dela esan du.

"Pakistanek Afganistango helburuen aurka egindako kontraerasoek aurrera jarraitzen dute. 133 taliban afganiar hil dira, eta 200 baino gehiago, zauritu. Kabulen, Paktian eta Kandaharren helburu militarren aurkako erasoetan askoz ere gehiago izan direla uste dugu", adierazi du Ataula Tarar Pakistango Informazio ministroak sare sozialetan zabaldutako txosten batean.

Tararrek adierazi duenez, Pakistango indarrek "80 tanke, artilleria pieza eta ibilgailu blindatu baino gehiago" suntsitu dituzte, baita 27 taliban postu ere.

Pakistango Gobernuak emandako datuak gorabehera, Zabihula Muyahid Afganistango Gobernuaren bozeramaileak sare sozialetan adierazi du "inor ez" dela zauritu, baina "Pakistango armada koldarrak Kabul, Kandahar eta Paktiako toki batzuk bonbardatu" dituela.

Era berean, Jawaya Asif Pakistango Defentsa ministroak "Indiaren aliatu" bihurtu izana leporatu die talibanei, nahiz eta" Pakistanek afganistandarrekin izandako jokabidea ona izan den": "Gaur egun ere, milioika afganiarrek ateratzen dute bizimodua aurrera gure lurraldean".

"Gure pazientzia agortu egin da. Orain, gerra irekia izango dugu zuekin", aldarrikatu du sareetan egindako argitalpen batean."Gaur, talibanak Pakistani erasotzen saiatu direnean, gure indarrak erantzun erabakigarria ematen ari dira ", gaineratu du.

Afganistango Defentsa Ministerioak ohar baten bidez jakinarazi duenez, mugaren "ekialdera eta hego-ekialdera bonbardaketa gogorrak" egin dituzte, "Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar eta Nuristan probintzietatik gertu".

Eraso horietan, "55 soldadu pakistandar hil dira eta Pakistanen bi base eta 19 postu" indargabetu dituzte, Afganistango Defentsa Ministerioaren arabera.

Bi herrialdeen arteko tentsioa handia zen une batean iritsi da gerra irekia. Astelehenean, Kabulek Pakistanek asteburuan herrialdearen aurka egindako bonbardaketak salatu zituen Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren aurrean. Eraso horietan hamar zibil baino gehiago hil zituzten, eta Kabulek argudiatu zuen Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) talde armatuaren eta Estatu Islamikoa talde jihadistaren "kanpamendu eta ezkutaleku terroristak" helburu zituztela, eta Pakistango lurretan berriki izandako eraso suizidei erantzuteko operazioa izan zela.

Afganistan Pakistan Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

ucrania volodimir zelenski ursula von der leyen
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Europak babesa erakutsi dio Ukrainari, gerraren laugarren urteurrenean

Europak buruzagi nagusiek, horien artean, Ursula von der Leyen eta Antonio Costa  Europako Batzordaren eta Europako Kontseiluaren presidenteak, hurrenez hurren, Volodimir Zelenskiri erabateko babesa agertu diote gaur goizean, Kieven. Errusiak Ukrainan inbasioa hasi zuenetik lau urte bete direnean,  Santa Sofiako katedralean egindako zeremonian parte hartu dute, eta gerran hildakoak gogoratu dituzte. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X