Amazonek zerbitzua berrezarri du, milioika erabiltzaileri eragin dien arazoen ostean

Konpainiak iragarri zuen zerbitzu gehienak errekuperatzen hasi zirela egunean zehar, eta bere sarearen funtzionamendua normaltasunera itzuli zela eguna ixtean.
LONDON (United Kingdom), 20/10/2025.- News abour AWS services on a mobile handset in London, Britain, 20 October 2025. An outage of Amazon Web Services has knocked out some of the world's biggest websites and apps including the websites of banks, snapchat and government websites. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Amazonek berrezarri du bere zerbitzua, Amazon Web Services (AWS) hodeiko konputazio zerbitzuan etenaldi global berri bati aurre egin ostean.

Konpainiak iragarri zuen zerbitzu gehienak errekuperatzen hasi zirela egunean zehar, eta bere sarearen funtzionamendua normaltasunera itzuli zela eguna amaitzean.

Akatsa Virginiako iparraldeko eskualdean sortu zen, konpainiaren egoitza zaharrenetako batean eta trafiko handienekoan, eta erroreak eragin zituen zerbitzu ugariren konektagarritasunean eta aplikazioen programazioko interfazean (API), enpresak jakinarazi zuenez.

AWSk azaldu zuen arazoa bere Elastic Compute Cloud (EC2) sistemaren barne-sarean sortu zela, eta horri esker enpresek aplikazioak exekutatu eta hodeiko baliabide informatikoak kudeatu ditzaketela.

Kaltetutako zerbitzuen artean, Microsoft 365en plataformak, United eta Delta airelineak, Venmo ordainpeko aplikazioa eta Fortnite bideojoko ezagunak egon ziren.

Amazonek adierazi zuen "neurri osagarriak" ezarri dituela trafikoa egonkortzeko eta gainkarga berriak saihesteko. 

Arazoa handia izan den arren, Amazonen akzioek % 0,8 egin dute gora New Yorkeko burtsan, eta merkatuaren konfiantza islatzen du bere erantzun azkarrean eta AWSren sendotasunean, munduko zerbitzari sare handiena izaten jarraitzen baitu.

