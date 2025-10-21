Amazonek zerbitzua berrezarri du, milioika erabiltzaileri eragin dien arazoen ostean
Amazonek berrezarri du bere zerbitzua, Amazon Web Services (AWS) hodeiko konputazio zerbitzuan etenaldi global berri bati aurre egin ostean.
Konpainiak iragarri zuen zerbitzu gehienak errekuperatzen hasi zirela egunean zehar, eta bere sarearen funtzionamendua normaltasunera itzuli zela eguna amaitzean.
Akatsa Virginiako iparraldeko eskualdean sortu zen, konpainiaren egoitza zaharrenetako batean eta trafiko handienekoan, eta erroreak eragin zituen zerbitzu ugariren konektagarritasunean eta aplikazioen programazioko interfazean (API), enpresak jakinarazi zuenez.
AWSk azaldu zuen arazoa bere Elastic Compute Cloud (EC2) sistemaren barne-sarean sortu zela, eta horri esker enpresek aplikazioak exekutatu eta hodeiko baliabide informatikoak kudeatu ditzaketela.
Kaltetutako zerbitzuen artean, Microsoft 365en plataformak, United eta Delta airelineak, Venmo ordainpeko aplikazioa eta Fortnite bideojoko ezagunak egon ziren.
Amazonek adierazi zuen "neurri osagarriak" ezarri dituela trafikoa egonkortzeko eta gainkarga berriak saihesteko.
Arazoa handia izan den arren, Amazonen akzioek % 0,8 egin dute gora New Yorkeko burtsan, eta merkatuaren konfiantza islatzen du bere erantzun azkarrean eta AWSren sendotasunean, munduko zerbitzari sare handiena izaten jarraitzen baitu.
Teknologia albiste gehiago
Zer da Amazon Web Services?
Hodeiko zerbitzuen hornitzailea erori da astelehen honetan, urriaren 20an. Milaka plataforma bertan behera gelditu dira mundu mailan, baina... Zer da Amazon Web Services eta zergatik da hain garrantzitsua Interneten?
Amazonen hodeiaren erorketak arazoak eragin ditu munduko hainbat web zerbitzutan
Amazon, Alexa, ChatGPT, Perplexity, Epic Games Store eta Fortnite bezalako plataforma eta zerbitzuei eragin die gorabeherak.
Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan
Ostegun goiz honetan Metaren sare soziala konexio arazoak izaten ari da nazioarte mailan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko.
Nola lortu du Euskadik IBMren Quantum System Two ordenagailua?
Bide luze eta zail baten ondoren, IBM Quantum System Tworen ordenagailua martxan da Donostian. Mugarri hau Euskadi zientziaren abangoardian jarri nahi zuten agintari eta zientzialariek elkarrekin hartutako erabakiaren emaitza da.
Pradales: "Ikerkuntza, berrikuntza eta aurrerabidearen aldeko apustua egiten dugu"
Hainbat urteko lanaren ondoren, Euskadik IBM Basque Country inauguratu du, IBMren sareko ordenagailu kuantiko indartsuena. Aurrerapauso historikoa da, teknologia eta zientzia eralda ditzakeena. Superkonputagailua Ikerbasqueren Donostiako eraikin berrian egongo da. Horrela, IBM-Basque Country IBMren ordenagailu kuantiko aurreratuenen munduko sarean integratuko da.
Perez Iglesias: "Hau hasi baino ez da egin"
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak jakitera eman duenez, dagoeneko jaso dituzte IBMren ordenagailu kuantikoaren inguruan lan egiteko proposamenak.
Zer gertatuko da astearte honetan Windows 10ekin?
Windows 11rako migrazioari buruzko zalantza guztiak argituko ditugu, eta azalduko ditugu Windows 10 sistema eragilea erabiltzeko zer aukera daogen.
Honelakoa da Euskadiko superordenagailu kuantikoa
IBM Basque Country inauguratuko dute astearte honetan Donostian eta, horrekin batera, Quantum System Two superordenagailu kuantikoa martxan jarriko dute. -273 Cº-tan hoztutako supereroaleekin funtzionatzen du, eta 156 kubit lotzen ditu. Diseinu modularra du, aurrerapen teknologikoetara egokitzeko: ez da zaharkituko. Prezioa dituen ezaugarriekin bat dator: 50 milioi euro.
Euskadi iraultza kuantikoaren aroan sartu da
Lehendakariak IBM System Two superordenagailu kuantikoa inauguratu du Donostian. Europako lehena da, eta munduko hirugarrena.