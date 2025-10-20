Zer da Amazon Web Services?
Hodeiko zerbitzuen hornitzailea erori da astelehen honetan, urriaren 20an. Milaka plataforma bertan behera gelditu dira mundu mailan, baina... Zer da Amazon Web Services eta zergatik da hain garrantzitsua Interneten?
Teknologiaren garapenak eraldatu ditu bizitzeko eta komunikatzeko sistemak. Horrekin batera, sortu ditu ukiezinak eta ikusezinak diren hainbat produktu berri.
Horien adibide dira informazio "hodeian" biltegiratzeko plataformak. Sistema horiek gure gailuak informazio gehiegirekin kargatzea saihestu dezakete, hala nola gure ordenagailua eta mugikorrak.
Munduko hodeiko zerbitzari sare handienetako bat Amazon Web Service (AWS) da, urriaren 20an erori dena.
Zer da Amazon Web Services (AWS)?
Amazon Web Services hodeiko zerbitzuen hornitzaile bat da. Horri esker, biltegiratzea, konputazio-baliabideak, aplikazio mugikorrak, datu-baseak eta abar eskura ditzakegu cloud computing modalitatearen bitartez; hau da, Internet bidezko baliabide informatikoen modalitate bat, eskariaren araberakoa eta, oro har, erabilera bidezko ordainketa-eredua erabiltzen duena.
Beraz, AWSk biltegiratze ahalmen hori eskaintzen du, erabiltzaileak azpiegituretan inbertsio handirik egin behar izan gabe. Zerbitzua hilero ordainduta, kontratatzaileak datu-base batera sarbidea edukiko luke nahi duen informazioa prozesatzeko.
Zergatik da hain garrantzitsua AWS?
Amazon Web Services mundu osoko 190 herrialdetan dago, eta 10.000 bazkide baino gehiago ditu orotara. Horiek guztiak hornitzaile horren zerbitzuen mende daude, egunerokoan behar bezala funtzionatzeko.
Beraz, argi eta garbi, munduko hodeiko zerbitzari sare handienetarikoa eta garrantzitsuenetariko bat da, mundu osoko merkatuan presentzia handia duena.
Zein aplikazioetan izan du eragina AWSren erorketak?
Zerbitzurik gabe utzi ditu milaka webgune eta aplikazio AEBko bere datu-zentro batean erregistratutako arazo batek, astelehen honetan, urriak 20. Ondorioz, bertan behera gelditu dira hainbat webguneak, aplikazioak, sare sozialak, bideojokoak eta plataformak; alegia, AWSren mendekoak.
Beraz, etenaldiak eragin dituzte horien funtzionamenduan; batik bat, konexioaren moteltasuna eta zerbitzuetara sartzeko arazoak. Hauek dira erori diren aplikazio eta plataforma batzuk:
- Entretenimendu-zerbitzuak
- Netflix
- Amazon Music
- Amazon Prime Video
- Sare sozialak
- Snapchat
- Slack
- Zoom
- Online jokoak eta plataformak
- Epic Games Store
- Clash Royale
- Cash of Clans
- Rocket League
- Fornite
- VRChat
- Rainbow Six Siege
- PlayStation Network
- Hezkuntza eta produktibitatea
- Canva
- Duolingoa
- Banku-erakundeak eta ordainketa-sistemak
- BBVA
- ING Direct
- Verifone (Aldi edo Carrefour bezalako supermerkatu kate handiek erabiltzen dituzten datafonoak)
- Telefonia
- Movistar
- Orange
- Bestelakoak
- Airbnb
- Roblox
- Dopboa
- Trello
- Perplexity
- Alexa
- Tidala
- Shopifya
- Tikr
- Amazon.com
- Ringa
- Benmoa
- Robinhood
- Chime
- Koinbasea
- Crunchyrolla
