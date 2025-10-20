Akatsa

Amazonen 'hodeia' erori egin da eta mundu osoko webgune eta zerbitzuei eragin die

Amazon Web Services (AWS) zerbitzarien akats masibo batek zerbitzutik kanpo utzi ditu milaka webgune mundu osoan.

EITB

Azken eguneratzea

Amazon Web Services (AWS) zerbitzarien mundu mailako akats batek zerbitzuz kanpo utzi ditu milaka webgune astelehen honetan. Gertaera goizeko lehen orduan izan da.

Konpainiaren arabera, lanean ari dira zerbitzua berrezartzeko eta akatsaren jatorria zehazteko.

Akats hori dela eta, arazoak daude plataforma horren mende dauden web orriekin eta sare sozialekin, hala nola Canva, Duolingo, Amazon eta baita Fortnite bezalako bideo-jokoekin ere.

