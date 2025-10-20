Amazonen 'hodeia' erori egin da eta mundu osoko webgune eta zerbitzuei eragin die
Amazon Web Services (AWS) zerbitzarien akats masibo batek zerbitzutik kanpo utzi ditu milaka webgune mundu osoan.
Amazon Web Services (AWS) zerbitzarien mundu mailako akats batek zerbitzuz kanpo utzi ditu milaka webgune astelehen honetan. Gertaera goizeko lehen orduan izan da.
Konpainiaren arabera, lanean ari dira zerbitzua berrezartzeko eta akatsaren jatorria zehazteko.
Akats hori dela eta, arazoak daude plataforma horren mende dauden web orriekin eta sare sozialekin, hala nola Canva, Duolingo, Amazon eta baita Fortnite bezalako bideo-jokoekin ere.
Instagramek konexio-arazoak ditu mundu osoan
Ostegun goiz honetan Metaren sare soziala konexio arazoak izaten ari da nazioarte mailan. Horren ondorioz, erabiltzaileak zailtasunak izaten ari dira edukiak eguneratzeko.
Nola lortu du Euskadik IBMren Quantum System Two ordenagailua?
Bide luze eta zail baten ondoren, IBM Quantum System Tworen ordenagailua martxan da Donostian. Mugarri hau Euskadi zientziaren abangoardian jarri nahi zuten agintari eta zientzialariek elkarrekin hartutako erabakiaren emaitza da.
Pradales: "Ikerkuntza, berrikuntza eta aurrerabidearen aldeko apustua egiten dugu"
Hainbat urteko lanaren ondoren, Euskadik IBM Basque Country inauguratu du, IBMren sareko ordenagailu kuantiko indartsuena. Aurrerapauso historikoa da, teknologia eta zientzia eralda ditzakeena. Superkonputagailua Ikerbasqueren Donostiako eraikin berrian egongo da. Horrela, IBM-Basque Country IBMren ordenagailu kuantiko aurreratuenen munduko sarean integratuko da.
Perez Iglesias: "Hau hasi baino ez da egin"
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburuak jakitera eman duenez, dagoeneko jaso dituzte IBMren ordenagailu kuantikoaren inguruan lan egiteko proposamenak.
Zer gertatuko da astearte honetan Windows 10ekin?
Windows 11rako migrazioari buruzko zalantza guztiak argituko ditugu, eta azalduko ditugu Windows 10 sistema eragilea erabiltzeko zer aukera daogen.
Honelakoa da Euskadiko superordenagailu kuantikoa
IBM Basque Country inauguratuko dute astearte honetan Donostian eta, horrekin batera, Quantum System Two superordenagailu kuantikoa martxan jarriko dute. -273 Cº-tan hoztutako supereroaleekin funtzionatzen du, eta 156 kubit lotzen ditu. Diseinu modularra du, aurrerapen teknologikoetara egokitzeko: ez da zaharkituko. Prezioa dituen ezaugarriekin bat dator: 50 milioi euro.
Euskadi iraultza kuantikoaren aroan sartu da
Lehendakariak IBM System Two superordenagailu kuantikoa inauguratu du Donostian. Europako lehena da, eta munduko hirugarrena.
Windows 10ek astearte honetan galduko du euskarri ofiziala: horrela luza ditzakezu segurtasun-eguneraketak urtebetez, kosturik gabe
Europar Batasuneko Windows 10en erabiltzaileek doan eskura ditzakete zabaldutako segurtasun-eguneratzeak, Microsoftek irailean hitz eman zuen bezala.
WhatsAppeko mezuak automatikoki itzuli ahal izango dira aurrerantzean
Mezuak elkarrekin trukatzeko sare sozialak funtzio berri bat jarri du martxan, eta aurrerantzean mezuak hainbat hizkuntzatara itzuli ahal izango dira. Tresna berriaren bidez, elkarrizketak aukeratutako hizkuntzan izango dira irakugai, automatikoki itzuliko dira, eta horrek komunikazioa erraztuko du.