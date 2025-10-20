Eguerdian jarriko dituzte salgai La Oreja de Van Gogh taldearen birako emanaldietarako sarrerak
Amaia Montero abeslaria taldera bueltan ekarriko duen bira 2026ko maiatzaren 9an iritsiko da BECera, uztailaren 31n, Donostiara, eta azaroaren 20an, Iruñera. Taldearen webgunean jarriko dituzte txartelak salgai, 45 eta 290 euro arteko prezioan.
Joan den astean apaldu ziren zurrumurruak behingoan: Amaia Montero taldearen lehenbiziko abeslaria La Oreja de Van Goghen bueltan da, taldea utzi eta 17 urte geroago, Leire Martinezek denbora horretan izan zuen tokia berriro hartuta.
Taldeak albistea bieztatu zuen, eta 16 kontzertuko bira iragarri zuen, ohar bidez. Bada, gaur, urriak 20, jarriko dituzte emanaldi horietarako sarrerak salgai, 12:00etan, taldearen webgunean.
Lehen kontzertua maiatzaren 9an izango da Barakaldon, BECen, eta 'Tantas cosas que contar' bira uztailaren 31n iritsiko da Donostiara, (Illunbe) eta azaroaren 20an, Iruñera (Nafarroa Arena).
Euskal Herriko fetxez gain, La Oreja de Van Goghek hamahiru kontzertu gehiago emango ditu: Madril, Albacete, Murtzia, Sevilla, Gijon, Santander, Valentzia, Zaragoza, Bartzelona…
Taldeak klasikoz beteta egongo diren kontzertuak agindu ditu: "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... Eta tiketen prezioa 45 eta 72 euro artekoa izango da (gehi "banaketa gastuak"), eta VIP paketeena, 110 eta 290 artekoa.
Taldeak aurreratu duenez, Pablo Benegas gitarristak ez da lehen kontzertu horietan parte hartuko, nahiz eta taldekide izaten jarraituko duen.
“Berriz batuta egotea magikoa da guretzat, eta partekatu egin nahi dugu. Gaur inoiz baino gehiago, gure kantuak eskuetan hartu eta mundura irten nahi dugu, gau batez milaka izan eta zuekin batera kantatu, bizitza behin bizitzen dela, hemen eta orain gertatzen dela guztia”, adierazi du taldeak oharrean.
Albiste gehiago musika
La Oreja de Van Gogh taldeak maiatzaren 9an ekingo dio itzulerako birari, BECen
Donostiako taldea uztailaren 31n arituko da Gipuzkoako hiriburuan, Illunben, eta azaroaren 20an, berriz, Iruñean. Sarrerak astelehenean jarriko dira salgai, urriaren 20an.
La Oreja de Van Gogh taldeak zurrumurruak zokoratu ditu: Amaia Montero itzuli egingo da
Taldeak ofizialki baieztatu du Amaia Montero itzuli egingo dela, Leire Martinez irten eta urtebetera. Gainera, jakinarazi dute Pablo Benegasek taldea utziko duela, oraingoz.
La Oreja bueltan da... Amaiarekin?
Urtebete sare sozialetan argitalpenik gabe egon ostean, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du, eta Instagrameko profilaren biografian esaldi hau irakur daiteke: "Elkarrekin bakarrik du zentzua". Gainera, duela urtebete Leire Martinezen martxa iragartzeko argitaratutako komunikatua ezabatu dute.
La Oreja de Van Goghek jarraitzaileak aztoratu ditu sare sozialetako azken argitalpenarekin
Leire Martinezen agurra iragarri eta urte oso bat sareetan ia ezer argitaratua gabe egon ondoren, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du gaur arratsaldean.
Fermin Muguruza: "Bira garrantzisua izan da ikusteko non nengoen, non egon naizen eta non nago orain"
Fermin Muguruzak birako azken kontzertua eskainiko du bihar, Iruñean. Berezia izango dela dio musikariak; izan ere, familia eta ezagunak izango ditu bertan. Muguruzak errepasoa egin du azken bira honek utzitako momenturik goxoenak azalduz; horien artean, Madrilgo kontzertua eta birak utzitako irakaspenak.
Taylor Swiftek 'The Life of a Showgirl' estreinatu du eta poparen erreginaren tronuari eutsi nahi dio
'The Life of a Showgirl' lanak pop zirraragarria, antzerkigintza eta eszenatokien gainean eman dituen ia bi hamarkaden errepasoa uztartzen ditu. Artista bere musikaren inoiz baino jabeago ageri da.
Sarako leizeak, ozenki marrumaka
Urriaren 4an eta 5ean, Marrumaka jaialdia egingo dute Sarako leizeen arkupetan; Gorka Urbizuk, Ibil Bedik, Kaskezurrek, Ezezezek eta Lumik joko dute, bestek beste.
Euskal Herriko musika sektorearen topagune profesionala, Tabakaleran
Gaur hasi eta bihar, asteazkenarekin, bukatuko da Must + Pro, “musikaren profesionalek elkarren esperientzien berri izateko, sektorearen erronkei buruz hausnartzeko eta lotura berriak sortzeko ekitaldia".
Euskadiko Orkestrak Berlioz eta Ravelen lanekin abiatuko du denboraldi sinfoniko berria
Irailaren 29an Gasteizko Jesus Guridi kontserbatorioan joko dute, irailaren 30ean eta urriaren 1ean Kursaalen, urriaren 3an Baluarten eta urriaren 4an Euskaldunan.