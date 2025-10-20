Sarrerak
Eguerdian jarriko dituzte salgai La Oreja de Van Gogh taldearen birako emanaldietarako sarrerak

Amaia Montero abeslaria taldera bueltan ekarriko duen bira 2026ko maiatzaren 9an iritsiko da BECera, uztailaren 31n, Donostiara, eta azaroaren 20an, Iruñera. Taldearen webgunean jarriko dituzte txartelak salgai, 45 eta 290 euro arteko prezioan.

La Oreja de Van Gogh 2025
La Oreja de Van Gogh

Azken eguneratzea

Joan den astean apaldu ziren zurrumurruak behingoan: Amaia Montero taldearen lehenbiziko abeslaria La Oreja de Van Goghen bueltan da, taldea utzi eta 17 urte geroago, Leire Martinezek denbora horretan izan zuen tokia berriro hartuta.

Taldeak albistea bieztatu zuen, eta 16 kontzertuko bira iragarri zuen, ohar bidez. Bada, gaur, urriak 20, jarriko dituzte emanaldi horietarako sarrerak salgai, 12:00etan, taldearen webgunean.

Lehen kontzertua maiatzaren 9an izango da Barakaldon, BECen, eta 'Tantas cosas que contar' bira uztailaren 31n iritsiko da Donostiara, (Illunbe) eta azaroaren 20an, Iruñera (Nafarroa Arena). 

Euskal Herriko fetxez gain, La Oreja de Van Goghek hamahiru kontzertu gehiago emango ditu: Madril, Albacete, Murtzia, Sevilla, Gijon, Santander, Valentzia, Zaragoza, Bartzelona…

Taldeak klasikoz beteta egongo diren kontzertuak agindu ditu: "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"...  Eta tiketen prezioa 45 eta 72 euro artekoa izango da (gehi "banaketa gastuak"), eta VIP paketeena, 110 eta 290 artekoa. 

Taldeak aurreratu duenez, Pablo Benegas gitarristak ez da lehen kontzertu horietan parte hartuko, nahiz eta taldekide izaten jarraituko duen.

“Berriz batuta egotea magikoa da guretzat, eta partekatu egin nahi dugu. Gaur inoiz baino gehiago, gure kantuak eskuetan hartu eta mundura irten nahi dugu, gau batez milaka izan eta zuekin batera kantatu, bizitza behin bizitzen dela, hemen eta orain gertatzen dela guztia”, adierazi du taldeak oharrean. 

