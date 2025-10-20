Las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh, a la venta este mediodía
La gira que traerá a la cantante Amaia Montero de vuelta al grupo llegará al BEC el 9 de mayo de 2026, a San Sebastián el 31 de julio y a Pamplona el 20 de noviembre. Las entradas se pondrán a la venta a las 12:00 horas en la página web de la banda, por un precio de entre 45 y 290 euros.
La semana pasada se disiparon de una vez por todas los insistentes rumores: Amaia Montero, cantante original del gupo, ha vuelto a La Oreja de Van Gogh 17 años después, volviendo a tomar el puesto que durante este tiempo ocupó Leire Martínez.
El grupo confirmó la noticia, y anunció en un comunicado una gira de 16 conciertos, para los que las entradas se pondrán a la venta este lunes, 20 de octubre, a las 12.00 horas, en la página web de la banda.
El primer concierto será el 9 de mayo en Barakaldo, en el BEC, y la gira Tantas Cosas que Contar llegará a San Sebastián (Illumbe) el 31 de julio y a Pamplona (Navarra Arena) el 20 de noviembre.
Además de los conciertos en Euskal Herria, La Oreja de Van Gogh ofrecerá trece conciertos más en Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Gijón, Santander, Valencia, Zaragoza, Barcelona...
La banda promete conciertos llenos de temas clásicos en su repertorio: "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... El precio de las entradas oscilará entre los 45 y 72 euros (más "gastos de distribución"), y el de los paquetes VIP entre 110 y 290.
El grupo ha adelantado, asimismo, que el guitarrista Pablo Benegas no participará en estos primeros conciertos, a pesar de que seguirá formando parte de la banda.
“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha manifestado el grupo en un comunicado.
Más noticias música
La Oreja de Van Gogh comenzará su gira de regreso el 9 de mayo en el BEC
El grupo donostiarra tocará también el 31 de julio en San Sebastián, en Illunbe, y el 20 de noviembre en Pamplona. Las entradas se pondrán a la venta el lunes, 20 de octubre.
La Oreja de Van Gogh pone fin a los rumores y confirma el regreso de Amaia Montero
La banda ha confirmado oficialmente la vuelta de Amaia Montero y la pausa temporal de Pablo Benegas, un año después de la salida de Leire Martínez.
¿Vuelve La Oreja... con Amaia?
Tras un año sin publicaciones, el grupo donostiarra ha publicado una imagen en blanco y en la biografía del perfil de Instagram, se puede leer la siguiente frase: "Solo juntos tiene sentido". Además, han eliminado el comunicado publicado hace un año anunciando la marcha de Leire Martínez.
La Oreja de Van Gogh genera nerviosismo entre sus fans con su última publicación en redes sociales
Tras un año sin publicaciones, el grupo donostiarra ha publicado esta tarde una imagen en blanco. ¿Significa que llega un nuevo comienzo?
Muguruza: "La gira ha sido importante para ver dónde estaba, dónde he estado y dónde estoy ahora"
Fermin Muguruza ofrecerá mañana en Pamplona su último concierto de la gira. Según ha explicado el músico, este será especial, ya que contará con la presencia de su familia y conocidos. Además, Muguruza ha hecho un repaso al también especial concierto en Madrid y a lo que esta última gira le ha dado.
Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' y se reinventa como reina del pop
La cantante estadounidense lanza su duodécimo disco, menos de un año después de finalizar su multimillonario Eras Tour. 'The Life of a Showgirl' combina pop vibrante, teatralidad y un repaso a casi dos décadas sobre los escenarios, mientras la artista se muestra más dueña de su música que nunca.
Los bramidos resonarán en las cuevas de Sara
Los días 4 y 5 de octubre, las cuevas de Lapurdi acogerán el festival Marrumaka; tocarán, entre otros, Gorka Urbizu, Ibil Bedi, Kasezur, Ezezez y Lumi.
Tabakalera, punto de encuentro del sector musical vasco
Hoy y mañana, miércoles, el congreso Must+Pro aspira a convertirse en "un espacio de referencia para los profesionales de la música, un foro en el que compartir experiencias, reflexionar sobre los retos del sector y crear nuevos vínculos".
La Euskadiko Orkestra inaugura su temporada sinfónica con Berlioz y Ravel
Los primeros conciertos del año musical de la orquesta tendrán lugar el 29 de septiembre en Vitoria, el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Sebastián, el 3 de octubre en Pamplona y el 4 de octubre en Bilbao.