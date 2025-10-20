Las entradas para la gira de La Oreja de Van Gogh, a la venta este mediodía

La semana pasada se disiparon de una vez por todas los insistentes rumores: Amaia Montero, cantante original del gupo, ha vuelto a La Oreja de Van Gogh 17 años después, volviendo a tomar el puesto que durante este tiempo ocupó Leire Martínez.

El grupo confirmó la noticia, y anunció en un comunicado una gira de 16 conciertos, para los que las entradas se pondrán a la venta este lunes, 20 de octubre, a las 12.00 horas, en la página web de la banda.

El primer concierto será el 9 de mayo en Barakaldo, en el BEC, y la gira Tantas Cosas que Contar llegará a San Sebastián (Illumbe) el 31 de julio y a Pamplona (Navarra Arena) el 20 de noviembre.

Además de los conciertos en Euskal Herria, La Oreja de Van Gogh ofrecerá trece conciertos más en Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Gijón, Santander, Valencia, Zaragoza, Barcelona...

La banda promete conciertos llenos de temas clásicos en su repertorio: "Cuídate", "La Playa", "Puedes contar conmigo", "Rosas", "20 de enero"... El precio de las entradas oscilará entre los 45 y 72 euros (más "gastos de distribución"), y el de los paquetes VIP entre 110 y 290.

El grupo ha adelantado, asimismo, que el guitarrista Pablo Benegas no participará en estos primeros conciertos, a pesar de que seguirá formando parte de la banda.

“Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”, ha manifestado el grupo en un comunicado.