¿Qué es Amazon Web Services?
El proveedor de servicios en la nube ha sufrido una caída este lunes, 20 de octubre. Miles de plataformas han quedado paralizadas a nivel mundial, pero... ¿Qué es Amazon Web Services y por qué es tan crucial su papel en Internet?
El avance de la tecnología ha traído consigo formas diferentes de vivir y de comunicarnos. También ha permitido crear nuevos productos, algunos de ellos intangibles.
Un ejemplo de estos es el almacenaje de información en "la nube". Este sistema puede evitar sobrecargar nuestras computadoras o dispositivos móviles.
Uno de los servicios en la nube más importantes del mundo es Amazon Web Services, que ha sufrido una caída importante a nivel mundial.
¿Qué es Amazon Web Services (AWS)?
Amazon Web Services es un proveedor de servicios en la nube. Este nos permite disponer de almacenamiento, recursos de computación, aplicaciones móviles, base de datos, etc. en modalidad de cloud computing; es decir, una modalidad de recursos informáticos a través de Internet, bajo demanda y, generalmente, con un modelo de pago por uso.
Por tanto, AWS ofrece esa capacidad de almacenamiento sin que tengamos que hacer una gran inversión en infraestructura. Mediante el pago mensual del servicio, el contratante tiene acceso a una base de datos para procesar la información que quiera.
¿Por qué es tan importante AWS?
Amazon Web Services tiene presencia en 190 países de todo el mundo, y cuenta con más de 10.000 socios asociados. Todos ellos dependen de los servicios de este proveedor para su correcto funcionamiento en el día a día.
Por tanto, claramente es uno de los proveedores de servicios en la nube con más presencia en el mercado global.
¿Qué aplicaciones se han visto afectadas por la caída de AWS?
Un fallo a escala mundial ha dejado fuera de servicio a miles de páginas webs, este lunes 20 de octubre. Esto ha provocado que se paralizaran sitios web, aplicaciones, redes sociales, videojuegos y plataformas, todas ellas dependientes de AWS.
Las consecuencias han incluido interrupciones en el funcionamiento normal, lentitud en la conexión y problemas para acceder a servicios. Estas son varias de las aplicaciones y plataformas que se han visto interrumpidas:
- Servicios de entretenimiento
- Netflix
- Amazon Music
- Amazon Prime Video
- Redes sociales
- Snapchat
- Slack
- Zoom
- Juegos y plataformas online
- Epic Games Store
- Clash Royale
- Cash of Clans
- Rocket League
- Fornite
- VRChat
- Rainbow Six Siege
- PlayStation Network
- Educación y productividad
- Canva
- Duolingo
- Entidades bancarias y sistemas de pago
- BBVA
- ING Direct
- Verifone (Datáfonos de grandes superficies como Aldi o Carrefour)
- Telefonía
- Movistar
- Orange
- Otros
- Airbnb
- Roblox
- Dopbo
- Trello
- Perplexity
- Alexa
- Tidal
- Shopify
- Tikr
- Amazon.com
- Ring
- Venmo
- Robinhood
- Chime
- Coinbase
- Crunchyroll
Más noticias sobre tecnologia
Amazon dice que la mayoría de sus servicios se ha recuperado ya tras la caída sufrida
Algunas de las webs y aplicaciones que han presentado problemas son Amazon, Alexa, ChatGPT, Perplexity, Epic Games Store y Fortnite.
Instagram registra problemas de conexión en todo el mundo
Este jueves a la mañana la red social de Meta está sufriendo problemas de conexión a nivel mundial, por lo que las personas usuarias están teniendo dificultades para que se actualicen los contenidos.
¿Cómo se fraguó la llegada del ordenador de IBM Quantum System Two a San Sebastián?
Después de un camino largo y difícil, el ordenador de IBM Quantum System Two ya está en marcha. Este hito es fruto de una decisión conjunta de autoridades y científicos que querían situar a Euskadi a la vanguardia de la ciencia.
Pradales: "Hemos desplegado un ecosistema que es fruto de nuestro autogobierno y de una apuesta valiente y sostenida durante más de cuatro décadas"
Tras años de trabajo, Euskadi ha inaugurado IBM Basque Country, el ordenador cuántico más potente de la red de IBM. Se trata de un avance histórico que puede transformar la tecnología y la ciencia. Esta nueva supercomputadora estará ubicada en el nuevo edificio de Ikerbasque en Donostia-San Sebastián. Así, IBM-Basque Country se integra en la red mundial de ordenadores cuánticos más avanzados de IBM.
Pérez Iglesias: "Esto no ha hecho más que empezar"
Según ha dado a conocer el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, ya han recibido propuestas para trabajar en torno al ordenador cuántico de IBM.
Euskadi entra en la era de la revolución cuántica
Donostia-San Sebastián es ya la primera ciudad europea y la tercera del mundo con un superordenador cuántico IBM System Two. Euskadi se sitúa así en la 'pole' mundial de la tecnología cuántica.
¿Qué pasa este martes exactamente con Windows 10?
Resolvemos todas las dudas acerca de la migración a Windows 11, y planteamos diferentes alternativas para seguir utilizando el sistema operativo Windows 10.
Así es el superordenador cuántico de Euskadi
Donostia-San Sebastián inaugura este martes el IBM Basque Country, que acogerá uno de los ordenadores cuánticos más potentes del mundo: el Quantum System Two funciona con superconductores refrigerados a -273º y enlaza 156Qb. Presenta un diseño modular para adaptarse a los avances tecnológicos, y su precio va en consonancia con sus prestaciones: 50 millones de euros.
Windows 10 perderá este martes el soporte oficial: así puedes extender las actualizaciones de seguridad un año sin coste
Los usuarios de Windows 10 de la Unión Europea pueden acceder a las actualizaciones de seguridad extendidas de manera gratuita, tal y como se comprometió Microsoft en septiembre.