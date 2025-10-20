El avance de la tecnología ha traído consigo formas diferentes de vivir y de comunicarnos. También ha permitido crear nuevos productos, algunos de ellos intangibles.

Un ejemplo de estos es el almacenaje de información en "la nube". Este sistema puede evitar sobrecargar nuestras computadoras o dispositivos móviles.

Uno de los servicios en la nube más importantes del mundo es Amazon Web Services, que ha sufrido una caída importante a nivel mundial.

¿Qué es Amazon Web Services (AWS)?

Amazon Web Services es un proveedor de servicios en la nube. Este nos permite disponer de almacenamiento, recursos de computación, aplicaciones móviles, base de datos, etc. en modalidad de cloud computing; es decir, una modalidad de recursos informáticos a través de Internet, bajo demanda y, generalmente, con un modelo de pago por uso.

Por tanto, AWS ofrece esa capacidad de almacenamiento sin que tengamos que hacer una gran inversión en infraestructura. Mediante el pago mensual del servicio, el contratante tiene acceso a una base de datos para procesar la información que quiera.

¿Por qué es tan importante AWS?

Amazon Web Services tiene presencia en 190 países de todo el mundo, y cuenta con más de 10.000 socios asociados. Todos ellos dependen de los servicios de este proveedor para su correcto funcionamiento en el día a día.

Por tanto, claramente es uno de los proveedores de servicios en la nube con más presencia en el mercado global.