Joseba Etxebarria Uriarte, Son Gokuren euskarazko ahotsa, hil da

Bikoizketa aktore, bertsozale eta musikari larrabetzuarra zendu da, gaixotasun larri batek jota, 69 urte zituela.

Azken eguneratzea

Joseba Etxebarria Uriarte bikoizketa aktore, bertsozale eta musikari larrabetzuarra hil da, 69 urte zituela, gaixotasun luze baten ondorioz. Son Goku ("Dragoi Bola" telesaila) pertsonaiaren ahotsa zen Etxebarria.

Etxebarria bertso-eskola sortzaile izan zen 1981 inguruan. 2000 urtean Bizkaiko Txapelketako Talde Antolatzailean hasi zen, eta urte luzez ibili zen beharrean bertan. Bizkaiko Bertsozale Elkarteko Zuzendaritza batzordean ere ibilitakoa da.

2021eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalean txapela ipini zion Nerea Ibarzabal txapeldunari, Moises Enbeitarekin batera. 

