Fallece Joseba Etxebarria Uriarte, la voz en euskera de Son Goku

El actor de doblaje, bertsolari y músico larrabetzuarra ha fallecido a los 69 años, víctima de una larga enfermedad.

Euskaraz irakurri: Joseba Etxebarria Uriarte, Son Gokuren euskarazko ahotsa, hil da

Última actualización

El actor de doblaje, bertsozale y músico larrabetzuarra Joseba Etxebarria Uriarte ha fallecido a los 69 años, tras una larga enfermedad. Etxebarria era conocido por ponerle voz en euskera al personaje de Son Goku en la teleserie "Dragoi Bola". 

Etxebarria fue fundador de una bertso-eskola hacia 1981. En el año 2000 se incorporó al grupo de trabajo de la Bizkaiko Bertsolari Txapelketa, y estuvo en la Junta Directiva de Bizkaiko Bertsozale Elkartea.

En la final de Bizkaia 2021 le puso la txapela a la campeona Nerea Ibarzabal junto a Moisés Enbeita. 

